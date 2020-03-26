Anadolu tetiri adıyla da bilinen sumak bitkisi yemeklere lezzet verdiği gibi sağlığa da şifa veriyor. Peki sumakın özellikleri nelerdir. Sumak nerelerde kullanılır? Sumak nedir? Sumakın faydaları Sumak bağışıklığı güçlendiriyor mu? Sumakla yapılan yemek tarifleri! İşte sumak hakkında merak edilenler ve fazlası…

SUMAK NEDİR?

Sumak çalı görünümünde bir bitki cinsi.

Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

Türkiye 'de Doğu Anadolu Bölgesi dışında her yerde yetişir.

SUMAK NELERE İYİ GELİR?

İnsülin dengesi: Sumak kandaki insülin oranını dengeleyerek yüksek tansiyon ve diyabete iyi gelir.

Sağlıklı hücreler: Haftada bir bardak sumak suyu tüketildiğinde hücrelerin yenilenmesi sağlanır. Depresyon ve stres gibi sorunlar azalır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanarak akne ve sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Üst solunum yolu hastalıkları: Üst solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak oluşan ateş düşüren sumak, bu yönü ile sağlığı korur.

Sumak'ın cilt koruyucu özellikleri: Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle sumak çayı, cilt sorunlarının tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yardımcıdır. Çiğnenmiş sumak yaprakları deri döküntüleri, iltihaplı diş etlerine iyi gelmektedir.

Enfeksiyonel hastalıkları önler: Sumak çayı , vücutta iltihaplanma, ateş, artrit, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit ve diğerleri gibi birçok hastalığa şifa olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar sonuçları sumak ve ekstresinin iyi antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır. Soğuk algınlığı,, artrit ve diğer enflamatuar rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu ortaya çıkmıştır.

Antioksidan: Sumağın limon gibi antioksidan özelliği olduğu ortaya konulmuştur.

Zayıflamaya yardımcı: Sumağın suyu sindirimi rahatlattığı için zayıflamak isteyenler diyet listelerinde sumağı kullanabilir.

Hazımsızlığa karşı: Şişkinliği ve hazımsızlığı gidermek için gün içinde yarım çay bardağı sumak suyu tüketebilirsiniz.

İştahsızlık: Çocuklarda iştahsızlık görüldüğünde sumak suyu içirmeniz, çocuğun iştahının açılmasını sağlayacaktır.

Tırnak sağlığı: Sumak suyuna sirke ve bal ekleyerek hazırlanan karışımla tırnak çevresinin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Sumak, kalbi ve karaciğeri korur: Yüksek kolesterol, kalp ve karaciğer rahatsızlıklarının yaygın nedenidir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresinin kan kolesterol seviyelerini düşürdüğü ortaya çıkmıştır. Bu durumda sumak, kalp ve karaciğer korumak için yararlıdır.

Gıda zehirlenmesi durumunda: Gıda zehirlenmesi durumunda sumağı kaynatıp suyunu içmeniz faydalı olmaktadır. Sumak suyu, midenizin ve bağırsaklarınızın temizlenmesini sağlar.

AĞIZ YARALARINI GEÇİREN SUMAK KARIŞIMI

Gerekli malzemeler: 1 bardak su, 1 yemek kaşığı sumak

Hazırlanışı : Malzemeleri bir kaba koyun ve kaynatın. Sonra karışımı ılıtın. Karışımı gargara yapın. Bu yöntemle ağızdaki aft yaralarından ve diş eti sorunlarından kurtulacaksınız.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 çay bardağına 1 tatlı kaşığı öğütülmüş veya tane sumaktan (siz mümkünse tane sumak tercih edin ) koyup üzerine kaynar suyu dökün ve 5 dakika demlemeye bırakın. 1-2 damla kekik yağı da (şart değil) 5 dakikalık demleme sonunda ilave edilip tüketilebilir, sumakla beraber iyi çalışırlar. Dibe çöken posayı tüketmiyoruz. Ekşiliği (malik asitten dolayı) fazla olduğundan ekstra limon koymaya gerek olmayabilir.

SUMAK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler

•1 bardak su

•1yemek kaşığı bal

•2 yemek kaşığı sumak

Sumak suyu nasıl hazırlanır?

1. Suyu ve balı küçük bir tencerenin içerisine koyum.Orta ateşte kaynatın.

2.daha sonra içerisine vermiş olduğumuz ölçülerdeki sumağı katın.

3.10 dk karıştırdıktan sonra demlenmeye bırakın.

4. Hava geçirmez bir kabın içerisine koyun ve depolayın.