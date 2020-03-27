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Sumak yok satıyor

Sosyal medya hesaplarından sumağın korona virüsüne karşı iyi geldiğine dair paylaşımların yapılması üzerine sumak satışlarında adeta patlama yaşanıyor.

27.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:30
Sumak yok satıyor
Sosyal medya hesaplarından sumağın korona virüsüne karşı iyi geldiğine dair paylaşımların yapılması üzerine sumak satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Kilosu 20 TL'den satılan sumak, 3 gün içerisinde 40 TL oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı sumağın iyi geldiğine dair sosyal medya hesaplarından paylaşımların yapılması üzerine vatandaşlar sumak satıcılarına koştu. Yoğun talep gören sumak Adıyaman piyasasında neredeyse bitti. Daha önceden nadir satılan ve kilosu 20 TL olan sumak, korona virüsüne iyi geldiğine dair paylaşımların yapılmasıyla adet yok satıyor. Piyasada tükenmek üzere olan sumak, Adıyaman'da, 40 TL'ye kadar yükseldi. Kan şekerine, eklem hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına, sindirim sistemine, harareti gidermeye, ateşi düşmesine, karaciğere ve idrar söktürücü özelliğe sahip olduğu bilinen sumak, satıcıları tarafından da neredeyse bulunamıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

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