Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sumak yok satıyor... Kilosu 20 TL'den satılan sumak 40 TL'ye çıktı

Sumak yok satıyor.

27.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:37
Sumak yok satıyor... Kilosu 20 TL'den satılan sumak 40 TL'ye çıktı
ADIYAMAN - Sosyal medya hesaplarından sumağın korona virüsüne karşı iyi geldiğine dair paylaşımların yapılması üzerine sumak satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Kilosu 20 TL'den satılan sumak, 3 gün içerisinde 40 TL oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı sumağın iyi geldiğine dair sosyal medya hesaplarından paylaşımların yapılması üzerine vatandaşlar sumak satıcılarına koştu. Yoğun talep gören sumak Adıyaman piyasasında neredeyse bitti. Daha önceden nadir satılan ve kilosu 20 TL olan sumak, korona virüsüne iyi geldiğine dair paylaşımların yapılmasıyla adet yok satıyor. Piyasada tükenmek üzere olan sumak, Adıyaman'da, 40 TL'ye kadar yükseldi. Kan şekerine, eklem hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına, sindirim sistemine, harareti gidermeye, ateşi düşmesine, karaciğere ve idrar söktürücü özelliğe sahip olduğu bilinen sumak, satıcıları tarafından da neredeyse bulunamıyor. Sumak yok satıyor... Kilosu 20 TL’den satılan sumak 40 TL’ye çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Genel

Haberin Videosu :

Sumak yok satıyor... Kilosu 20 TL'den satılan sumak 40 TL'ye çıktı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Sumak yok satıyor... Kilosu 20 TL'den satılan sumak 40 TL'ye çıktı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:46: 86 yaşındaki babasına ulaşamayarak panik yapan oğlu belediye ekipleri telefonda görüştürdü - Haberler 15:40: Bitlis'te özel siper koruyucu maske üretiliyor - Haberler 15:39: Kars'ta esnafa 25 bin destek kredisi - Haberler 15:39: Yaşlıları inciten görüntülere tepki - Haberler 15:37: Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi - Haberler 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:32: Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı