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Sümbül Dağı eteklerine inen dağ keçilerini izlediler

HAKKARİ kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sümbül Dağı eteklerinde bir grup dağ keçisi görüntülendi.

31.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:47
Sümbül Dağı eteklerine inen dağ keçilerini izlediler

HAKKARİ kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sümbül Dağı eteklerinde bir grup dağ keçisi görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Hakkari 'de yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan dağ keçileri, yiyecek bulmak için 3 bin 480 rakımlı Sümbül Dağı eteklerinde kadar geldi. Dağ keçileri bölgede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Vatandaşlar ve doğaseverler ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile görüntüledi. Bölgede yaşayan Emin Noyan, dağ keçilerini görüntülemekten mutlu olduğunu belirterek, Hakkari'nin yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu bir kez daha gördük. Coğrafyamız muhteşem bir doğaya sahip, ne yazık ki kaçak avcılar gelip dağ keçilerini avlıyorlar. Biz de gördüklerimizi ihbar ediyoruz. Bütün bu güzelliklerin korunarak kayıt altına alınması gerekiyor dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, Yaban, Güncel
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