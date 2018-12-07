Sümbül Dağı'ndan Kenti Aydınlatan İlk Işıklar

07 Aralık 2018 Cuma 13:31



07 Aralık 2018 Cuma 13:31

Hakkari'de sabahın ilk saatlerinde bir vatandaş tarafından çekilen fotoğraf karesi kartpostalları aratmadı.Sabah namazına kalkan Hacı Şimşek isimli bir vatandaş, evinin penceresinde gördüğü ve karlı Sümbül Dağı ile bütünleşen Hakkari'de doğan güneşin ilk ışıklarını görüntüledi. Bulutlar, ışıklar, heybetli ve karlı Sümbül Dağı ile bütünleşen fotoğraf karesi, kent merkezinin güzelliğini gözler önüne serdi.Kartpostallık fotoğraf karesini evinin balkonunda çektiğini belirten Hacı Şimşek, bu güzel fotoğraf karesinin ardından kentin sisle kaplandığını söyledi. - HAKKARİ