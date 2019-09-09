Haberler» Güncel» Haber

Sümbül Efendi'de kaynatılan 3 ton aşure dağıtıldı

İnsan ve İrfan Vakfı tarafından Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde dün kaynatılan aşure halka ikram edildi.

09.09.2019 14:48 Sümbül Efendi'de kaynatılan 3 ton aşure dağıtıldı
İnsan ve İrfan Vakfı tarafından Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde dün kaynatılan aşure halka ikram edildi.
Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde dün İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtlak'ın da katıldığı törende mevlid-i şerif, dua ve zikirlerle kaynatılıp soğumaya bırakılan 3 ton aşure halka dağıtıldı.
Aşure, tekke bahçesine gelen vatandaşlara, çevre esnafa ikram edilirken, evlere de götürüldü.
İstanbul'un fethinden sonra Sümbül Efendi Tekkesi'nde başlayan aşure kaynatma geleneği, 2012 yılından sonra İnsan ve İrfan Vakfı'nca yeniden başlatılmıştı.

Kocamustafapaşa, Fatih Çıtlak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:55   Mühürlenecek bina bulamayınca ağaçları mühürlediler
14:55   (Özel) Teyzesinin bağışladığı karaciğer sayesinde okula başladı
14:54   Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında güldüren diyalog! Erdoğan: Ama sen beni kıskandırıyorsun
14:54   Milletvekili Tutdere'den Muharrem Ayı kutlaması
14:54   Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma
14:53   "Yasak elma" dizisine yeni güzel!
14:53   Milli savunma bakanı akar, mersin'de (2)