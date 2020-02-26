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Sümbül Engelliler Basketbol Takımı Play-Off'ta

Kızıltepe galibiyetinden sonra Sümbül Engelliler Basketbol Takımı gurup liderliğini koruyarak Play-Off müsabakalarına katılmayı hak kazandı.

26.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:30Sümbül Engelliler Basketbol Takımı Play-Off'ta
galibiyetinden sonra Sümbül Engelliler Takımı gurup liderliğini koruyarak Play-Off müsabakalarına katılmayı hak kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanlığı bünyesinde 3.ligde mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin 13.haftasında evinde ağırladığı Mardin Kızıltepe Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 60-37 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın başında çekişmeli geçen mücadelede Sümbül Engelliler Basketbol takımı oyunun hakimiyetini elden bırakmadı. Kızıltepe galibiyetinden sonra Sümbül Engelliler Basketbol Takımı gurup liderliğini koruyarak Play-Off müsabakalarına katılmayı hak kazandı.

Sümbül Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Yıldız Şükrüye Tatlı, takımı maddi ve manevi yalnız bırakmayan başta Hakkari Valisi İdris Akbıyık,a ve müsabakayı izleyen protokol üyelerine ve seyircilere teşekkür etti. - HAKKARİ

Kızıltepe, basketbol, Hakkari, Spor

Kaynak: İHA

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