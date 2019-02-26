Sümbül, Zorlu Deplasmandan Galip Döndü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi D Grubunda mücadele eden Hakkari
Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şanlıurfa
Engelliler Basketbol Takımını deplasmanda 39-32'lik bir skorla mağlup etti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, zorlu galibiyetten sonra takımın 3. Lige terfi etmesi olasılığının arttığını söyledi. Geçen üç yıldan beri takımın tüm maddi imkansızlıklara rağmen başarı kaydettiğini dile getiren Ertuş, "İl dışında Hakkari'yi en iyi şekilde temsil eden birkaç sporcumuz işsiz. Hiçbir destek almadan hem aile geçindiriyorlar hem de antrenmanlara katılıyorlar. Ayrıca takıma konaklama desteği sağlayan HATSO Başkanı Servet Taş ve forma sponsoru Nibel İnşaat Firma sahibi Niyazi Ediş'e teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA