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Sümbülspor Kulübünden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi C Grubunda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü yönetici ve sporcularını makamında kabul etti.

26.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:22Sümbülspor Kulübünden Vali Akbıyık'a ziyaret
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bedensel Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye 3. Ligi C Grubunda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü yönetici ve sporcularını makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükrüye Tatlı ve sporcularla bir süre sohbet etti.

Başkan Tatlı ve sporcular, ziyaret anısına Vali İdris Akbıyık'a üzerinde isminin yazılı bulunduğu takımlarına ait forma takdim ettiler.

Vali Akbıyık, yakından ilgilendiği sporculara mücadele ettikleri basketbol liginde başarılar diledi. - HAKKARİ

basketbol, Türkiye, Hakkari, Spor

Kaynak: İHA

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