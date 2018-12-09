Sümela Manastırı'ndaki Çalışmalara Hava Muhalefeti Engeli

09 Aralık 2018 Pazar 11:07



09 Aralık 2018 Pazar 11:07

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılırken, manastırdaki çalışmaların 2019 yılı Ağustos ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.Sümela Manastırı'nda bu günlerde hava muhalefeti nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksarken, havaların olumsuz seyretmesi durumunda manastırın ziyarete açılması belirlenen süreyi aşabileceği kaydedildi. Manastırın 2019 yılı Ağustos ayında açılması planlanırken havaların olumsuz gitmesi nedeniyle çalışmaların 2019 yılı sonuna kadar sürebileceği öğrenildi.Manastıra muhtemelen 2019 yılı Mayıs ayında avlusuna kontrollü bir şekilde ziyaretçi alımı yapılabileceği öğrenilirken, iç kısımlarındaki kaya sabitleme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Kaya düşürme işleminin sona ermesinin ardından manastırın içerisinde fresklerle ilgili çalışmalar son safhaya gelirken, Sümela Manastırı'na şu ana kadar yaklaşık 10 milyon TL'lik bir harcama yapıldığı öğrenildi. - TRABZON