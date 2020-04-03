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Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına Korana engeli

Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına Korana engeli Mayıs ayında restorasyon çalışmaları tamamlanarak tamamen ziyarete açılması beklenen Sümela Manastırı'ndaki çalışmalar Korona virüs salgını nedeniyle aksıyor Korona virüsü yüzünden restorasyon çalışmalarının uzayacak olması...

03.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:55
Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına Korana engeli
Mayıs ayında restorasyon çalışmaları tamamlanarak tamamen ziyarete açılması beklenen Sümela Manastırı'ndaki çalışmalar Korona virüs salgını nedeniyle aksıyor
Korona virüsü yüzünden restorasyon çalışmalarının uzayacak olması manastırın açılış tarihini de geciktirecek
TRABZON - Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon 'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları Korona virüsü engeline takıldı.
Bir süre önce yağan kar yağışının ardından çalışmalara ara verilirken şimdi de yaşanan salgın hastalık yüzünden restorasyon çalışmaları durmuş durumda.
22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı'nın bir bölümü 25 Mayıs 2019 günü açılırken tamamının bu yılın Mayıs ayında bitirilmesi planlanıyordu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ekim 2019 tarihinde Sümela Manastırı'nda devam eden 2. etap restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi almıştı.
Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nın 2020 yılı Mayıs ayında tamamının ziyarete açılacağını belirterek "İnşallah hava muhalefetine takılmazsak 2020 Müzeler Haftası'nda ikinci etabını da açarak tamamıyla Sümela Manastırı'nı ziyaret edilebilir hale getirmek istiyoruz" demişti.
Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadar olan bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılırken yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görmüştü.
Manastırda ikinci etaptan sonra üçüncü etap çalışmalarına geçilmesi planlanırken çalışmaların uzayacağından manastırın belirlenen sürede açılamayacağı öğrenildi. 88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilirken, restorasyon çalışmalarının uzayacak olmasından dolayı 15 Ağustos'ta yapılması planlanan ayine yetişemeyeceği öğrenildi.
Öte yandan restorasyon çalışmaları kapsamında sarp yamaçlardaki kayalar temizlenirken, alttaki yapıların zarar görmemesi için koruyucu iskeleler kurulmuştu. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı'ndaki yapıların zarar görmemesi için çalışmalar yürütülüyordu. Sümela Manastırı’ndaki restorasyon çalışmalarına Korana engeli

Kaynak: İHA

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