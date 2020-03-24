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Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti!

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24.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:40
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti!

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmini izleyecek olanların merak ettiği Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel konusu nedir, Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları kimler ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti gibi konuları inceliyoruz.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL FİLMİNİN ÖZETİ

Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın' diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas'ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar. Plan; Cabir El Kurabiyyye'yi kaçırmak, onu kimsenin bulamaması için Trabzon yaylalarında birkaç gün misafir etmek, bu süre de Temel'in Cabir El Kurabbiye kılığına girerek, Cemal Karkas'la görüşmesi ve bu inşaatı birkaç sene geri atmayı kabul ettirmesini içermektedir. Temel'in sevdiği kızın trilyonluk inşaat işini bozduğu müteahhit Cemal Karkas'ın kızı çıkması da işleri iyice karıştırır.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 7 Nisan 2017 (Türkiye)

Yönetmen: Adem Kılıç

Senaryo: Yılmaz Okumuş

Oyuncular:

• Cünyor Temel (Çetin Altay)

• Şota (Eren Hacısalihoğlu)

• Şehriye nene (Ayşegül Günay)

• Oğuzubillah (Eren Vurdem)

• Necati Hoca (Salih Kalyon)

• Duru (Buket Orhan Çelik)

• Arap şeyhi Cabir El Kurabiyye (Hidayet Erdinç)

• Turgay Büyükdere (Ruhi Sarı)

Etiketler : Eren Hacısalihoğlu, Trabzon, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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