Sümela'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi: Temel oyuncuları ve Sümela'nın Şifresi: Temel özeti!

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SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Temel, Trabzon 'un en zengin ailelerinden birinin kızı olan Zuhal'e aşıktır. Kızı ister fakat alamayınca yıkılır. Tam bu sırada, arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştığı haberini alır. Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı'nın çatısına çıkar. Temel'in tek hedefi artık Sümela'nın şifresini çözüp Kutsal Hazine'yi bularak, hem sevdiği kızı almak hem de herkese kendini ispatlamaktır.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL OYUNCULARI VE KADROSU

Sümela'nın Şifresi: Temel Yönetmen: Adem Kılıç

Sümela'nın Şifresi: Temel Oyuncular: Alper Kul, Ruhi Sarı, Aslıhan Güner, Salih Kalyon, Tarık Ünlüoğlu

Sümela'nın Şifresi: Temel Tür: Komedi, Macera

Sümela'nın Şifresi: Temel Yapım Yılı: 2011 (90 dk)

Sümela'nın Şifresi: Temel Vizyon Tarihi: 16 Aralık 2011 Cuma

Sümela'nın Şifresi: Temel Senaryo: Yılmaz Okumuş