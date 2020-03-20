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Sümer Ezgü: Koronavirüs herkesi eşitledi

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, "Koronavirüs herkesi eşitleyiverdi.

20.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:58
Sümer Ezgü: Koronavirüs herkesi eşitledi

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, "Koronavirüs herkesi eşitleyiverdi. Paranın, şan, şöhret misali dünyasal güçlerin, hırs ve kudretin, makam ve şiddetin bir anda sıfırlanabileceğini gösterdi" dedi.

Antalya'da yaşayan sanatçı Sümer Ezgü, koronovirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' kampanyasına katılarak Fener Mahallesi'ndeki evinde tiyatro sanatçısı eşi Gülay, oğulları Ozan (15) ve Yaman (3) ile vakit geçiriyor. Çocuklarıyla oyunlar oynayan Sümer Ezgü, küçük oğlu Yaman ile lego yapıyor. Büyük oğlu Ozan gitar çalarken, bağlamasıyla ona eşlik eden ünlü sanatçı, bol bol aile filmleri izlediklerini, 'Sessiz Sinema' oyunu oynadıklarını kaydetti.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla 'Evde kal' kampanyasına destek veren ve herkesi duyarlı olmaya davet eden Sümer Ezgü, şunları kaydetti:

"Koronavirüs herkesi eşitleyiverdi. Paranın, şan, şöhret misali dünyasal güçlerin, hırs ve kudretin, makam ve şiddetin bir anda sıfırlanabileceğini gösterdi. Ne yazık ki insan nüfusunda kayıplar olacak ama acılardan ve korkulardan insanlar daha bilinçlenerek çıkacak ümidindeyim. İbadetlerin bile anlatamadığı başkalarını da farketme, öldürmeme, yok saymama, güçsüzleri görebilme, alçakgönüllü olma, sömürmeme anlayışı değerlenecek ümit ediyorum. Bedenimizi, enerjimizi, moralimizi ve hijyenimizi yukarıda tutmalı ve insanlık olarak rakip ruhu yerine paylaşım, ortaklık ve birleşim ruhu yaşamalıyız. Koronavirüs ile Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü aynı anda yaşadık. Virüs gurur, ego, parçalanma, rekabet, bölünme, ezme, yoketme, sömürme bilincini sıfırlarken Çanakkale direnme, birleşme, mücadele, üretme ve paylaşma bilincini artırıyor. İkisinin aynı anda olması ilginç degil mi?"


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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