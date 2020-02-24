Sümer Ezgü, ustasıyla düet yaptı

TRT Türkiye Radyoları'nda emekli sanatçı Yıldız Ayhan'ı (86) ziyaret eden türkücü Sümer Ezgü, ' Ustam ' dediği Ayhan ile birlikte 'Yarim İstanbul 'u Mesken mi Tuttun' türküsünü söyledi.

Ocak ayında evinin banyosunda kayıp düşerek kalça kemiğini kıran, ardından hastanede tedavi gören sanatçı Yıldız Ayhan, Antalya'daki evinde dinleniyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında merhum eşi saz üstadı Ahmet Gazi Ayhan ile birlikte birçok türküye hayat veren Yıldız Ayhan, Sümer Ezgü'nün ziyaretiyle mutluluk yaşadı. Kızı Nurdan Ayhan ile birlikte Antalya'da yaşayan 2 çocuk, 4 torun ve torunlarından da 2 torun sahibi olan Yıldız Ayhan, eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı unutamadığını söyledi.

"Tanıdığım en büyük saz üstatlarından birisidir" dediği eşinin türkülerini seslendirmenin mutluluğunu her daim yaşadığını anlatan Yıldız Ayhan, "Yarim İstanbul'u Mesken mi Tuttun ve Gesi Bağları türküleri eşimden bana miras kalan türkülerdir. Bu türküler gerçekten özel türkülerdir" dedi.

Yaşadığı kazanın ardından zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini anlatan Yıldız Ayhan, Sümer Ezgü'nün ziyaretiyle çok mutlu olduğunu ifade etti. Ezgü ile birlikte merhum eşi Ahmet Gazi Ayhan tarafından derlenen türküleri seslendiren yılların sesi, "Artık sesim eskisi kadar net çıkmıyor. Ama yine de Sümer'e eşlik etmeye çalıştım. Birlikte türkü söylemek benim motivasyonumu yükseltti" dedi.

HALK MÜZİĞİNİN PRENSESİ

Sanatçıyı'Ustam' diye tanımlayan Sümer Ezgü ise Yıldız Ayhan'a hayranlığını 'Türk Halk Müziğinin prensesi' sözleriyle dile getirdi. Ezgü, "Yıldız ablamı hastanede yattığı dönemde ziyaret etmek istedim fakat kızı eve çıkınca görüş daha iyi olur dedi. İlk tanıdığım zamanlardaki gibi güler yüzlülüğü aynen devam ediyor. Yıldız Ayhan, halk müziğinin prensesidir. Türkü okurken gönlünün güzelliği sesine yansır. Bazı insanlar temsil ettiği müziğe fark katan insanlardır. Yıldız abla da halk müziğine fark katan ustalarımızdandır. Biz de onlardan aldığımız feyzi bizden sonraki nesillere devretmek istiyorum. Kendisine sağlık diliyorum" diye konuştu.