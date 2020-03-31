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Sümer İlkokulu inşaatı protokolü imzalandı

Malatya'da, Sümer İlkokulu inşaatı protokolü imzalandı.

31.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:56
Sümer İlkokulu inşaatı protokolü imzalandı
Malatya 'da, Sümer İlkokulu inşaatı protokolü imzalandı.

Valilikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalık Holding adına İnşaat Yatırım Genel Müdürü Mesut Kutluay arasında protokol imzalandı.

Eğitime yüzde 100 destek kampanyası kapsamında deprem nedeniyle yıkım kararı alınan Malatya merkez Koyunoğlu Mahallesindeki Sümer İlkokulunun yeniden inşa edilmesini üstlenen Çalık Holding'in İnşaat Yatırım Genel Müdürü Mesut Kutluay, okul protokol imza programında yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile "Eğitime yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında bizde Çalık Holding olarak bu çağrıya cevap verdik.

Çalık Holding eğitime katkı sağlamaktan son derece mutludur, gururludur. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çalık Bey daha evvel sosyal sorumluluk çerçevesinde Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Diniye Çalık Cami ve 32 derslikli Mahmut Çalık Anadolu Lisesini eğitime kazandırmıştı.

Sümer İlkokulunun 24 derslikli olarak yeniden inşa edilmesi işini Çalık Holding olarak üstlenmekten onur duyuyoruz.

Bu vesile ile şu an imzalarını attığımız okul protokolünün hayırlı olmasını temenni eder, dünyaya musallat olan Covid-19 virüsünden bir an önce tüm insanlığın kurtulmasını Allah'tan niyaz ederiz. Yapacağımız okuldan mezun olacak çocuklarımızın vatana millete hayırlı olmalarını temenni ederim" dedi.

Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, "24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice merkezli meydana gelen depremde ilimizde pek çok okulumuz ağır hasar gördü, bu okullarımızdan biride Sümer İlkokulumuzdu. Özellikle merkezde olması nedeniyle yoğun öğrenci mevcuduna sahip olan okulumuzun yapılması önceliklerimiz arasındaydı. Hayırseverlerimize çağrıda bulunduk. Okullarımızın yeniden yapılması için katkı sağlamalarını istedik. Bu çağrımıza ilk cevap verenlerden biride Çalık Holding oldu. Sümer İlkokulunun yeniden inşa edilmesi sürecinde bizlere büyük katkıları olacak. Katkıları nedeniyle başta Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve değerli çalışanlarına, birlikte sözleşmeyi imzalayacağımız Mesut beye katkılarından dolayı teşekkür ederim. Çocuklarımız kısa sürede inşa edilecek olan 24 derslikli okulumuzda ferah bir ortamda eğitimlerine devam edecekler ve depremin bıraktığı psikolojik etkiyi atlatarak güzel bir eğitim sürecine gireceklerdir. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Sümer İlkokulunun 24 derslikli olarak yeniden inşa edilmesi protokolü programında, il Milli Eğitim Müdürü ali Tatlı da yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çalık Holding, Malatya, Güncel
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