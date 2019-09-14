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Sümeyye Boyacı, Dünya ikincisi

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde milli sporcu Sümeyye Boyacı, ikinci oldu.

14.09.2019 21:38Sümeyye Boyacı, Dünya ikincisi
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde milli sporcu Sümeyye Boyacı, ikinci oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı, Türkiye'nin gururu oldu. Boyacı ile Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti. Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı. Erkeklerde ise Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle 6.'lığı elde etti. - İSTANBUL

Sümeyye Boyacı, Spor

Kaynak: İHA

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