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Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.

14.09.2019 21:00Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti.
Kadınlarda milli yüzücü Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.
Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamladı.

Sümeyye Boyacı, İngiltere, Spor

Kaynak: AA

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