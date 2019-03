Sümeyye'nin Gözü Olimpiyat Şampiyonluğunda

Kaynak: DHA

DOĞUŞTAN iki kolu olmayan, 5 yaşında başladığı yüzmede, paralimpik yüzme sırt üstü kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanan Sümeyye Boyacı (16), 2020 yılında Tokyo 'da yapılacak olimpiyat şampiyonluğuna hazırlanıyor. Eskişehir 'de yaşayan Sümeyye Boyacı, iki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu. İlkokul eğitimini özel bir okulda alan Boyacı, ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4,5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başlayan Sümeyye Boyacı yüzmeye de 5 yaşında başlarken kısa sürede kazandığı altın madalyalar ile tüm engellilere örnek oldu. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı. Brezilya 'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası 'nda ise sırt üstü yarışlarda 45.92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.HAFTADA 6 GÜN ÇALIŞIYOREskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü milli sporcusu Sümeyye Boyacı, bu aydan itibaren uluslararası seri yarışlarına başlayacak. Sümeyye Boyacı, milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ile birlikte önce Belarus daha sonra Amerika İndianapolis'te dünya serileri yarışları için haftada 6 gün çalışmalarını sürdürüyor. Kazandığı başarılarla engellilere örnek olan Boyacı, en büyük hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Şimdiki başarılarını kolay kazanmadığını ve zor zamanlar geçirdiğini anlatan Boyacı, "Bu yıl 2019 Dünya Şampiyonası'nın henüz yeri belli olmadı. Ama orada yine sıralamada birinci gözüküyorum. İnşallah, Allah yanımızda olduğu sürece yine birinci olmak istiyorum. Çalışmalarımızda bu yönde devam ediyor. Zor antrenmanlar yapıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları içinde uzun dönemli çalışmalarımız devam ediyor. Uzun dönem dediğime bakmayın 1 yıl kaldı. Bütün yarışlarda aynı heyecanı yaşıyorum. Aslında beni başarıya götüren şey de bu. Her yarışta ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Neredeyse her gün antrenman yapıyorum" dedi.'FEDERASYON BÜTÇEMİZ, FUTBOLCU MAAŞININ YARISI'Yüzme Federasyonu'nun aldığı yatırımın azlığından yakınan Sümeyye Boyacı, Türkiye 'de spor denilince akla sadece futbolun geldiğini söyledi. Yüzmeye daha çok yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Boyacı, "Ne yazık ki futbola yapıldığı kadar destek verilmiyor. Yani spor dediğiniz zaman hep futbol, futbol. Bizim federasyonumuza ayrılan bütçe de bir futbolcunun parasının yarısı kadar. Bu yüzden spora destek çok önemli" diye konuştu.'EN BÜYÜK HEDEF OLİMPİYATLAR'Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü engelli antrenörü Mehmet Bayrak ise Sümeyye Boyacı'nın başarılarıyla herkese örnek olduğunu söyledi. Sümeyye Boyacı için sezonun önemli bir periyodunda olduklarını ve buna göre çalıştıklarını anlatan Bayrak, "Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sümeyye bu ay itibariyle uluslararası seri yarışlarına başlayacak. İlk önce Belarus sonra Amerika İndianapolis'te dünya serilerine katılacak. En önemli hedefimiz olan Tokyo Olimpiyatları için sürece gireceğiz. Burada herkesin duaları, sevenlerimizin desteğiyle inşallah bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Sümeyye psikolojik olarak çok iyi durumda diyebilirim. Yalnız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra herkesin başına gelebilecek bir ilgi oldu Sümeyye'nin üzerinde. Tabii biz konularda çok alışık değiliz. Ama bunun üstesinden gelebildi. Yüzme sporunun paralimpiki ya da normali olmaz. Aynı seviyede antrenmanlara maruz kalırlar. Normal takımlarda da olsun, paralimpik yüzmedeki arkadaşları da olsun inanılmaz bir şevkle çalışmaya başladılar. Tamamen inanmışlık had safhada. Sabah 04.00-05.00'de kalkıp saat 07.00'de antrenman bitiriyorlar" dedi. - Eskişehir