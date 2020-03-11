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SummITS 2.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın zirvenin yapıldığı salona gelmesi Zirvenin yapıldığı salon ve katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunması Ödül sahiplerine ödüllerinin verilmesi İmza törenininde imzalarının atılması Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA...

11.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın zirvenin yapıldığı salona gelmesi
Zirvenin yapıldığı salon ve katılımcılar
Saygı duruşunda bulunulması
İstiklal Marşı'nın okunması
Ödül sahiplerine ödüllerinin verilmesi
İmza törenininde imzalarının atılması
Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK'da düzenlenen SummITS 2.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı. SummITS 2.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Güncel

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