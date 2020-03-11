SummITS 2.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın zirvenin yapıldığı salona gelmesi Zirvenin yapıldığı salon ve katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunması Ödül sahiplerine ödüllerinin verilmesi İmza törenininde imzalarının atılması Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA...
11.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın zirvenin yapıldığı salona gelmesiZirvenin yapıldığı salon ve katılımcılarSaygı duruşunda bulunulmasıİstiklal Marşı'nın okunmasıÖdül sahiplerine ödüllerinin verilmesiİmza törenininde imzalarının atılmasıAçılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK'da düzenlenen SummITS 2.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :SummITS 2.Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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