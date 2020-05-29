Sumru kuşları 2 yıl sonra geri döndü

Büyükçekmece'yi 2 yıldır ziyaret etmeyen Sumru kuşları bu sene Mart ayından beri tekrar ilçeye misafir oldu.

Sumru kuşları 2 yıl sonra geri döndü
29.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:16
Büyükçekmece'yi 2 yıldır ziyaret etmeyen Sumru kuşları bu sene Mart ayından beri tekrar ilçeye misafir oldu.

Üreme dönemlerinde Büyükçekmece'ye gelen Sumru kuşları bu yıl da Büyükçekmece gölüne yerleşerek üreme ve kuluçka dönemlerini geçirmeye başladı. Deniz kırlangıcı olarak da bilinen Sumru kuşlarını koruma altına alan Büyükçekmece Belediyesi, Sumru Adası olarak bilinen bölgeyi çitlerle çevirerek etrafına uyarı levhaları yerleştirdi.

Göçmen kuşlar için güvenli barınma ve üreme alanları oluşturduklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Burada meşhur Sumru adamız var. Yaklaşık 2 yıldan beri Sumrular bölgeyi terk etmişlerdi. Özellikle Kuzey Avrupa ülkesinden gelip kuşların hareketlerini takip eden birçok dernek var onlar da bize sordular ne zamandan beri gelmiyorlar, nedeni nedir diye. Biz bilmediğimiz söyledik. Bu sene Mart ayından itibaren Sumruları burada görmeye başladık. Yavrulayıp çoğalmaya başladılar. Sumruların bulunduğu yeşil alanlara vatandaşlar giremesin diye buraları tel örgüyle çevirdik. Bundan sonra Sumru adasının daha çok korunması için doğayla uğraşan, bu işi bilimsel olarak daha iyi bilen üniversite ve derneklerle görüşerek daha iyi nasıl koruyabiliriz ona bakacağız. Vatandaşlarımızın Sumru adasına zarar vermemeleri için tel örgüler çekerek onları koruma altına aldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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