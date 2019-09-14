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Marius Sumudica: Bugün maç 9-2 bitseydi normaldi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-2 biten maç sonrası "Eğer bugün 9-2 bitseydi normal sonuçtu. Kaleciyle karşı karşıya 3 pozisyon oldu. 2 topumuz direkten döndü. Biz daha iyiydik bugün." dedi.

14.09.2019 23:16

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçı iyi taktikle kazandıklarını belirterek, "Beşiktaş Teknik Direktörü Kayyode hakkında yorum yapmış. Ben bütün hocalara saygılı davrandım, ama oyuncularıma laf söyletmem. Birbirlerimizin futbolcularından bahsedeceksek geçen hafta Beşiktaşlı N'Koudou az daha rakibinin ayağını kırıyordu. Eğer bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi." diye konuştu.

"BUGÜN MAÇTA TAKTİK KAZANDI"

Sumudica, "Kaleciyle karşı karşıya 3 pozisyonumuz var, 2 direkten dönen topumuz var. Biz bugün daha iyiydik. İlk geldiğim gün ben 3 stoperle oynamaya çalışıyorum. Buradakiler 4 stoperle oynuyor. Bugün 2 forvetle oynadık. Bugün maçta taktik kazandı. İyi bir taktikle kazandık. Rakibimizin topa sahipken neler yapacağını oyuncularıma gösterdim. Buradan taraftarları tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Görevden ayrılan Adil Konukoğlu'na teşekkür ederim. Yeni başkanımıza da iyi bir hediye verdik" dedi.

Marius Sumudica: Bugün maç 9-2 bitseydi normaldi

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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