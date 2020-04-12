Sumudica’dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınına ülkesinde karantinada kaldığı günleri anlatırken virüsü Aralık ayında geçirdiğini söyledi. Rumen teknik adam görüntülü bağlantıda virüsü İstanbul havalimanında Çinlilerden kaptığını düşündüğünü söylerken yakın zamanda Türkiye 'deki kulüplerin başkanlarının video konferansta bir araya gelerek liglerin başlaması ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Sumudica'nın Sport'a verdiği video konferans röportajından öne çıkanlar şu şekilde:

"21 gündür evdeyim. Evde çok dikkatli şekilde yaşamaya devam ediyorum. Zaten çok fazla dışarı çıkmayı seven birisi değilim. Bu salgınla birlikte futbol kitaplarını çok fazla okuyorum. Çocuklarımla tatili varken görüşemiyorduk ama şimdi çok da hoş olmayan bir şekilde birlikteyiz. Whatsapp üzerinde bir grubumuz var. Yardımcılarımla ve takımla iletişimimizi sürdürmek için bir çok farklı alanımız var. 2 günde bir video konferanslarıyla çalışma programları düzenliyoruz.

"TÜRKİYE KENDİ TESTLERİNİ ÜRETİYOR"

Türkiye'de ölüm sayısı çok yüksek değil. Kendi testlerini de üretiyorlar. Yakın zamanda Türkiye'deki tüm kulüp başkanları arasında bir video konferans yapılacak ve bir karar verilecek. Benim için seyircisiz maçın hiç değeri yok. Şu anda hiç kimse insanların hayatını tehlikeye atmak istemiyor. Bana sorarsanız ben ligleri başlatmazdım.

"BENCE ÜLKEMİZDE BİRÇOK İNSAN ENFEKTE OLMUŞ DURUMDA"

Ben Aralık ayında bu virüsü geçirmiş olduğumu düşünüyorum. Zatürre geçirdim. Tat alamadım, koku alamadım. Ayrıca tüm personelim de geçirdi. Bence ülkemizdeki birçok insan enfekte olmuş durumda. Ama asemptomatik, yani hissetmiyorlar. Diğer insanlar muhtemelen çok kolay geçiriyor. İstanbul havalimanına gittiğimde çok tedirgin olmuştum. Oradaki havalimanında çok fazla Çinli görmüştüm ve bence virüsü oradan kaptım"

(Sporx)