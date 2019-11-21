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Sumudica'dan Romanya Milli Takımı iddialarına cevap: "Gitmeyeceğim, burada mutluyum"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, isminin Romanya milli takımıyla anıldığını hatırlatarak, "Ben gitmeyeceğim, burada mutluyum." dedi.

21.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:02
Süper Lig ekiplerinden Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, isminin milli takımıyla anıldığını hatırlatarak, "Ben gitmeyeceğim, burada mutluyum." dedi.
Sumudica, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ile tesislerde gerçekleştirdiği basın toplantısında, gelinen süreçte 15 puan topladıklarını hatırlatarak, ilk yarıyı 21-22 puan bandında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Şu an doğru işler yaptıklarını belirten Sumudica, devre arasında yapılacak takviyelerle daha iyi noktaya ulaşacaklarını kaydetti.
Rumen teknik adam, adının ülkesinin milli takımıyla anılmasının hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:
"Dediğiniz gibi ismim Romanya Milli Takımı'yla geçti. 3 teknik direktör adayı var. Ben gitmeyeceğim, burada mutluyum. Ben sözümün arkasında durmayı seven bir insanım. Burada söz vermiştim. Bu tekliften önce gazetelerde çıktı. Körfez ülkelerinde de daha önce teklifler vardı. İnşallah buradaki 2 senelik projemizi bitiririz, sonra devamını konuşuruz."
Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sumudica, "Benim derdim para değil. Zaten daha önceki takımımda şimdiden çok daha fazlasını kazanıyordum. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum ve burada mutluyum." diye konuştu.
Tosca'ya İspanya'dan teklif var
Sumudica, takımdaki bazı yabancı oyunculara ülkelerinin milli takımlarından davet geldiğinin hatırlatılması üzerine, konuşmasına şöyle devam etti:
"Tosca, benim buraya getirdiğim bir oyuncu. Kendisi daha önceden beri tanıdığım bir oyuncu. Buraya bonservissiz geldi. Kendisinin buraya gelmesi için çok görüşme yapmıştık. Şu an Tosca'ya İspanya'dan 1,5 milyon avroluk bir teklif var. İspanya'ya karşı oynamışlardı, kaybetmişlerdi ama sonuçta İspanya'yı da biliyorsunuz. Başka transferimiz Diarra. Buraya gelmeden önce Fransa 2. Ligi'nde oynuyordu. Hiç milli takımda oynamıyordu ama şimdi milli takımda. Burada gösterdiği performans sayesinde. Twumasi keza Gana milli takımında. O da burada gösterdiği performansla milli takıma gitti. Bu Sumudica nedeniyle değil. Burada çok güzel bir aile ortamı var. O yüzden oluyor."
Sumudica lider arıyor
Devre arası için takıma takviyeler yapılacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "4 takviye planlıyoruz. hem biz çalışma yapıp yönetime sunacağız hem de yönetim bir liste hazırlayıp bize sunacak. Bu doğrultuda takımı mali anlamda sıkıntıya sokmadan takviyeler yapacağız. Şu anda takımımda maalesef 1 ön libero ve bir 10 numara eksiğimiz var. Topu tutacak, liderlik özelliği olan, arkadaşlarına yardımcı olacak bir oyuncu gerek. Bu şu an yok." diye konuştu.
Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ise Sumudica'ya güvendiklerini belirterek, o yüzden geçen haftalarda sözleşme yenilediklerini anımsattı.
Sumudica'dan Romanya Milli Takımı iddialarına cevap:

Gaziantep, Romanya, Spor

Kaynak: AA


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