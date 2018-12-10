Sun General Trading'den Katar'da Dev Yatırım!

Körfez'deki çalışmalarıyla adından her geçen gün söz ettirmeye devam eden İstanbul Sun General Trading LLC CEO'su Kerem İlengir, Katar'ın en büyük üretim ve depolama kapasitelerinden birine sahip olacak yeni Yem ve Silo Tesisi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İŞBİRLİKLERİ EKONOMİK ANLAMDA BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesinde konuşan ve Katar'ın Al Kheesa bölgesinde kurulacak olan tesis için üretim hatlarının aralıksız çalıştığını belirten İlengir, ülkemiz iş insanlarının Katar'daki dostlarıyla hem Türkiye'de hem de Katar'da önemli projelere imza attığını ve bu işbirliklerinin gerek ekonomik gerek sosyolojik olarak çok büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Sun General Trading LLC CEO'su Kerem İlengir

"KATARLI İŞ ADAMLARI ÜLKEMİZDE SES GETİRECEK PROJELERE İMZA ATACAK"

Geçtiğimiz ay Katar İş Adamları Derneği Başkanı Şeyh Faisal Bin Qassim Al Thani'yi Rize'de ağırlayan ve ziyaretin oldukça faydalı geçtiğini belirten Kerem İlengir, yakında ülkemiz sınırları içerisinde de Katar'lı İş Adamları ile özellikle İlaç Sektörü, Turizm ve İnşaat alanlarında ses getirecek yeni projelere imza atmayı umduklarını bildirdi.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN KÖRFEZ ÜLKELERİNE ZİYARET TAVSİYESİ

Son dönemde ambargo ile başarılı bir şekilde mücadele eden ve ekonomik programlarını enerji kaynakları ihracatı dışında da çeşitlendirmenin yollarını arayan Katar'ın, Türkiye ile kurduğu dostluğun ülkenin başkenti Doha'da tüm Türk İş Adamlarına büyük bir kolaylık sağladığını anlatan İlengir, özellikle genç girişimcilerin mutlak suretle Körfez'in bu güzel ülkesine ziyaretlerde bulunmasını tavsiye etti.

"TÜRK İŞ ADAMLARINA SONUNA KADAR DESTEK"

Kerem İlengir, ayrıca Doha'da bulunan Türkiye Büyükelçiliğinin tüm iş adamlarına gerekli desteği sonuna kadar sağladığını aktardı.