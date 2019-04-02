Suna Soydaş Fırat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi BURSA büyükşehir belediye başkan adayı Suna Soydaş Fırat oldu. Vatan Partisi adayı Suna Soydaş Fırat, BURSA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BURSA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi BURSA büyükşehir belediye başkan adayı Suna Soydaş Fırat ile ilgili seçim sonuçları ve BURSA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi BURSA büyükşehir belediye başkan adayı Suna Soydaş Fırat oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BURSA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BURSA aday yarışı ve BURSA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BURSA Seçim Bilgileri

BURSA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 6.841 olduğu belirlendi.

BURSA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 6.841 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BURSA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BURSA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 2.177.764 olduğu belirlendi.

BURSA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.869.050 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suna Soydaş Fırat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi BURSA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Suna Soydaş Fırat, BURSA yarışında % 0,25 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Suna Soydaş Fırat toplamda 4.516 adet oy sayısına ulaştı.

Suna Soydaş Fırat Kimdir?

Bolu-Seben doğumlu olan Suna Soydaş, aslen Trabzon-Tonya'lı. Ankara Etlik İlkokulu, TED Zonguldak Koleji orta kısmı ve Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Ünviversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu. O tarihte babasının Bursa'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapması nedeniyle Bursa'ya yerleşerek serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Anadolu Ünv. A.Ö.F Sosyal Bilimler Bölümü'nü de bitirdi ve 2. üniversite diplomasını aldı.

Bursa Barosu Hukuksuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyon başkanı olan Soydaş, ayrıca kadın ve çocuk hakları komisyonlarında da aktif çalışmalarda bulundu. Kadına şiddet ve çocuklara cinsel istismarın önlenmesi yönünde eğitim seminerleri verdi. Bu konudaki çalışmalarını halen sürdürmektedir. Adalet Bakanlığı'na bağlı "ARABULUCU" olarak da görev yapmakta olan Suna Soydaş, aynı zamanda Bursa Adliyesi'nde Özel Hukuk ve Ceza Hukuku kapsamında bilirkişilik de yapmaktadır.

Ayrıca bir çok sivil toplum kuruluşlarında üyeliği olup aktif çalışmaları vardır. 2015 seçimlerinde CHP Bursa milletvekili adayı olarak gösterildi. Suna Soydaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Vatan Partisi'nden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Vatan Partisi BURSA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.