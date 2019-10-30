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Sunal ailesinin acı günü

Sunal ailesinin acı günüAFYONKARAHİSAR - Ünlü komedyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın annesi 92 yaşında hayatını kaybetti.

30.10.2019 19:36
Sunal ailesinin acı günü
AFYONKARAHİSAR - Ünlü komedyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın annesi 92 yaşında hayatını kaybetti.
Aslen Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden olan Gül Sunal'ın annesi 92 yaşındaki Sıdıka Yaman için Sandıklı Ulu Camiinde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşlarını tutmayan Gül Sunal, annesini son yolculuğuna el sallayarak uğurladı. Gül Sunal, acı haberi sosyal medya hesamında şu sözlerle duyurdu "Artık bu güzel insanlar hayatta değil. Annemi de bugün kaybettik. Son yıllarını yoğun bakımda geçirdi ama yine de varlığı bize güç veriyordu" dedi.
Gül Sunal'ın oğlu Ali Sunal da anneannesi için sosyal medya hesabından "Hoşçakal ananem mekanın cennet olsun" notunu paylaştı.
Ezo Sunal ise "Anneannemi bugün kaybettik. Mekanı cennet olsun, huzur bulsun" notuyla acı haberi duyurdu.
Sunal ailesinin acı günü

Kemal Sunal, Gül Sunal, Afyon, Genel

Kaynak: İHA


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