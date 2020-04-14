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Sunar'dan sağlık çalışanlarına vefa

Sunar Şirketler Grubu, korona virüs (Kovid-19)salgınına karşı yoğun bir tempo ile mücadele eden sağlık kahramanlarını unutmadı.

14.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:59
Sunar'dan sağlık çalışanlarına vefa
Sunar Şirketler Grubu, korona virüs (Kovid-19)salgınına karşı yoğun bir tempo ile mücadele eden sağlık kahramanlarını unutmadı. 'Sağlık Haftası'na özel gerçekleştirilen etkinlikle, 'Sürdürülebilir Ayçiçeği Tarımı' yapılan Adana 'nın Karaisalı ve Aladağ ilçelerindeki devlet hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanlarına hediye paketi verdi.

Sunar Şirketler Grubu, her yıl 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Dünya Sağlık Haftası'nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. Korona virüs sürecinde aldığı tüm önlemlerle üretimini sürdüren Sunar, Avrupa 'nın ilk 'Sürdürülebilir Ayçiçeği Tarımı'nı hayata geçirdiği Karaisalı ve Aladağ'da sağlık çalışanlarına etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında iki ilçedeki devlet hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanına içerisinde grup şirketleri tarafından üretilen Sunar Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı, Sunar Özlem Un ve Nuri Bey Çiftliği Kuru Meyve ürün çeşitlerinin yer aldığı hediye paketleri teslim edildi.

Aladağ Devlet Hastanesinde görevli sağlık personellerine hediye paketleri, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'in katılımıyla teslim edildi.

Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede cephenin en önünde yer alan sağlık çalışanlarına şükran borçlu olduklarını belirterek, "Hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleyi milletimiz asla unutmayacak. Başta Cumhurbaşkanımızın, ilgili bakanlıklarımızın mücadele kapsamında aldığı tedbirlere sıkı sıkıya uyarak bu zor günleri hep birlikte en yakın zamanda aşacağımıza kuşkum yok. Birlik ve beraberlikle üstesinden geleceğimiz bu salgında tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Virüsten etkilenen herkese acil şifalar ve bu salgında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek tüm sağlık çalışanlarımızın Sağlık Haftasını yürekten kutluyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Sağlık Günü, Avrupa, Aladağ, Adana, Güncel
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