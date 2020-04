Sunar: 'Halkımızın duasına talibiz'

Kaynak: İHA

Önce İnsan ve Önce insan sağlığı ilkesinden hareket eden Palandöken Belediyesi Koronavirüs ile örnek mücadele sergilemeyi sürdürüyor. İlçede dezenfekte çalışmalarıyla takdir toplayan Palandöken Belediyesi, kısa adı PALTİM olan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim merkezi ile evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını hanelerine taşıyor. Bu hizmetiyle ilçe sakinlerinin duasını alan, gönül kazanan Palandöken Belediyesi, daha steril bir ilçe için gece gündüz ayrımı yapmaksızın mesaisini sürdürüyor. Süreçte zabıta ekipleri de denetimlerini yoğunlaştırarak, olumsuzluklara geçit vermiyor. Belediye etkin ve kararlı yaklaşımını ilk günkü gibi aynı ciddiyet ve titizlikte devam ettiriyorPALANDÖKEN'DE 10 BİN 730 NOKTADA DEZENFEKSİYON İŞLEMİAldıkları eğitimin ardından 16 Mart'ta ilçede dezenfekte çalışmalarına başlayan Palandöken Belediyesi dezenfekte ekipleri, önceliği ortak yaşam alanlarına verdi. Bu minvalde ilçede bulunan okul, cami, Kur'an kursu ve kamu kurumlarının tamamı dezenfekte edildi. İlçede bulunan 91 park ve bahçenin tamamında temizlik ve dezenfeksiyon yapan Belediye ekipleri, daha sonra, muhtarlıklar, taziye evleri, apartmanlar, müstakil evler, işyerleri, duraklar, ticari ve hususi araçlar, minibüsler, kuaförler gibi ortak yaşam alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Süreçte, ilçede 10 bin 730 noktada dezenfekte yapan Belediye, 16'mart'tan bugüne ilçenin yüzde 95'lik bölümünde dezenfeksiyon işlemini tamamladı. Söz konusu alanlarda toplamda 28.5 ton dezenfekte malzemesi kullanıldı.1 MİLYON 800 BİN LİTRE DEZENFEKTAN SOLÜSYON KULLANILDIKoronavirüs ile mücadeleye temizlik personeli kişisel koruyucu kıyafetlerini temin ile başladı. Süpürge aracı ve tankerlere hem çamaşır suyu hem de köpük ilave ederek cadde ve sokakların tamamında temizlik çalışması yürütüldü. 1 Milyon 800 bin litre dezenfektan solüsyon cadde ve sokak yıkamasında kullanıldı. İlçe sınırlarında bulunan 91 adet park ve bahçede temizlik ve dezenfekte çalışmaları temizlik görevlilerince belirli periyotlarda gerçekleştirildi.PALTİM 4 BİN 500 KİŞİYE CEVAP VERDİ60 yaş üzeri vatandaşlarla birlikte ilçede ikamet eden engelliler ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yönelik, "Siz evde kalın ihtiyaçlarınızı biz getirelim" kaydıyla hizmet veren Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM), bugüne kadar 4 bin 500 ilçe sakininin ihtiyacına cevap verdi. Valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan 'Vefa Grupları'yla koordineli çalışan ve faaliyetleriyle Palandökenlilerin duasını kazanan PALTİM, 15 kişilik ekiple örnek bir hizmet ciddiyeti sergiliyor.ZABITA EKİPLERİ İLÇENİN HER NOKTASINDAPalandöken Belediyesi Zabıta ekipleri de ilçenin her noktasında Koronavirüs ile mücadelede üzerine düşeni yapıyor. Süreçte işyerlerine yönelik fiyat ve hijyen denetimlerini sıklaştıran Zabıta ekipleri, park ve bahçelerde de yaptığı denetimlerle mücadeleye ciddi katkı sağladı. Palandöken Belediyesi Zabıta ekipleri, fırınlar başta olmak üzere işyeri ve park, bahçe ve mesire alanlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.BAŞKAN SUNAR'DAN PERSONELİNE TEŞEKKÜRYürütülen çalışmalarla ilgili genel bir değerlendirme yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Koronavirüs ile mücadelede başarılı performans gösteren personeline teşekkürde bulunarak, ilçe sakinlerinin sağlığı için, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirtti. Başkan Sunar, alınması gereken tedbirlerle birlikte, yapılması gereken ne varsa yaptıklarını kayda geçerek, "Koronavirüs illetiyle ilçemizde ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız yüzde 95'lerde. PALTİM ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, engelliler ve özel durumu olanlara hane hane hizmet taşıyoruz. PALTİM üzerinden gelen vatandaş taleplerini de değerlendiriyor, İlçe sakinlerimizin duasına talibiz. Temizlik görevlilerimiz, zabıta personelimiz ilçemizin her noktasında çalışmalarını hassasiyetle yürütüyor. Aziz milletimizin sağlık ve sıhhati için Palandöken Belediyesi olarak yoğun mesai harcıyoruz." Dedi. - ERZURUM