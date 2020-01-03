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Sunar: 'Hizmet rotamızı Palandökenliler belirler'

2020 yılı projelerini belirleyen Palandöken Belediyesinde inşaat sezonu bekleniyor.

03.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:32 Sunar: 'Hizmet rotamızı Palandökenliler belirler'
2020 yılı projelerini belirleyen Belediyesinde inşaat sezonu bekleniyor. Belediye Başkanı Muhammed Sunar, proje ekibiyle birlikte öngörülen yatırım alanlarında incelemeler yaparak, öncelikleri belirliyor, yatırımlar hakkında vatandaşların beklentilerini tespit ediyor.

SAHA ÇALIŞMASI

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, planlamasını yaptıkları ve inşaat sezonuyla birlikte başlayacak yatırım alanlarında etüt çalışmalarını denetledi. Sunar yatırım noktalarında, Palandökenlilerle istişare ederek görüşlerini aldı, talepleri dinledi.

VERİMLİLİK VE DEVAMLILIK İLKESİ

Hizmetlerin uzun vadeli, kaliteli, verimli ve dinamik bir şekilde yürütülmesi amacıyla saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Sunar, "Proje ekibimizle birlikte planlamasını tamamladığımız ve iklim şartlarının imkan vermesiyle birlikte hayata geçireceğimiz yatırım bölgelerinde fiziki şartlar ve altyapı imkanlarını etüd etmek amacıyla sahadayız. Palandöken'i adının ifade ettiği kayıtta zirveye taşımak, sosyal ve klasik belediyecilik manasında daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Vizyonumuz Palandöken'i her alanda cazibe merkezi kılmak, misyonumuz ise 'önce insan' temasıyla ilçeyi marka konuma taşımaktır." diye konuştu

VATANDAŞLARLA HASBİHAL

Saha incelemeleri esnasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Sunar, "Dadaşların ferasetinden enerji yükleniyoruz." dedi. Sunar yaptığı değerlendirmede, 'Bizim hizmette yol haritamızı Palandökenliler belirler. İstişare kültürümüz ekseninde önceliklerin belirlenmesi, 2023'ten 2071'e Marka ilçe Palandöken vizyonuna ulaşılması için onların değerli görüşlerine her zaman muhtacız. ' yorumunu yaptı.

SUNAR'IN DEĞERLENDİRMESİ

İstişare çalışmaları noktasında Muhtarlarla mutad görüşmelerde bulundukları, Halk Günlerinde ise vatandaşın taleplerine yoğunlaştıklarını belirten Sunar, "Hizmet etmekten kıvanç ve derin haz duyduğumuz Palandökenimizin yüce gönüllü insanıyla sürekli istişare halindeyiz. Gerek belediyemizde yaptığımız halk günü programımızda, gerek muhtarlarımızla düzenli bir şekilde yaptığımız toplantılarda ve gerekse esnaf ziyareti ve saha incelemelerimizde vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde, sorunların tespiti ve hizmetlerin önceliğini birlikte belirliyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, Güncel

Kaynak: İHA

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