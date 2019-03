Sunar'ın Adım Atmadığı Mahalle Kalmadı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar, ilçede daha şimdiden canlılığın öncüsü oldu.Seçim çalışmaları kapsamında ilçede adeta mekik dokuyan Sunar, mahalle köy ziyaretlerinin yanı sıra ilçe merkezindeki işyeri ve esnaf ziyaretleriyle de dikkat çekiyor. İlçedeki kamu kurumlarından eğitim yuvalarına varıncaya kadar çalmadık kapı bırakmayan Sunar, sürati ve gayretiyle göz doldururken, güler yüzü, sıcaklığı ve yakın ilgisiyle de seçmenlerden tam not alıyor. Palandöken Belediyesi'nin AK Partili Başkan Adayı Avukat Muhammet Sunar, seçimlere kısa bir süre kalmış olmasına rağmen sahadaki varlığını fazlasıyla hissettiriyor. Performansıyla olduğu kadar, projeleri ve Palandöken hedefleriyle de dikkat çeken Muhammet Sunar, ilçede dahi şimdiden gelişim rüzgarları estirirken, Palandöken merkezinden mahalle köylere varıncaya kadar gittiği her yerde büyük bir coşkuyla karşılanıyor."İlçemizin marka değerlerini artıracağız"AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiği Palandöken'de, ziyaret etmediği mahalle ve çalmadık kapı bırakmadı."Palandöken ilçemizi marka haline getireceksek, bunda herkesin payı olacak" diyen Sunar, atacakları her adımı ve hayata geçirecekleri her projeyi kesinlikle Palandöken sakinleriyle birlikte şekillendireceklerinin altını çizerek, "Bizim ne istediğimiz önemli değil; önemli olan Palandöken'de yaşayan vatandaşlarımızın bizden ne istediğidir. İşte biz bu bağı istişareyle ve görüş alışverişiyle kuracağız. Palandöken ilçemizin nerede bir eksiği varsa, hangi semtinde ya da hangi sokağında neye ihtiyacı varsa, biz orada olacağız. Palandöken'e temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz olarak ulaştıracağımız gibi, ilçemizin marka değerini artırmaya yönelik hamleleri de yine hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu."Bu hizmet kervanını sizler kurdunuz"Uzunahmet'ten Hancığaz'a, Güllü'den Ali Bezirgan'a kadar Palandöken'e bağlı mahalle ve köylerde seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği vatandaşlara; "Sizlerin bize gösterdiği bu yakınlık, kuşkusuz AK Parti'mize duyduğunuz ilgi ve alaka sebebiyledir. Biz de bunu Allah'ın izniyle karşılıksız koymayacağız. Bugüne kadar sesimize ses oldunuz, gücümüze güç kattınız. Gelişmiş bir Türkiye ve Erzurum hedeflerine hep beraber odaklandık, bu yolda emin adımlarla hep birlikte yürüdük. Şimdi bu hizmet kervanıyla bir kez daha yola devam edebilmek için buradayız. Bu kervanı siz kurdunuz, yürütecek olan da yine sizlersiniz" ifadelerini kullandı.Sunar'dan yeni Palandöken'in ipuçlarıHizmet ve yatırım belediyeciliğine yepyeni bir anlam ve tarif kazandıran AK Parti'nin, Erzurum'da da uzun yıllara matuf sorunların üstesinden geldiğini dile getiren Muhammet Sunar, yeni döneme dair ipuçlarını da paylaştı. Sunar, "Palandöken ilçemizde gelişimi topyekün bir biçimde mümkün hale getirecek bir hizmet anlayışımız olacak. İlçe merkezimiz kendi potansiyelleri dahilinde ivme kazanırken, mahallelerimizi de yine aynı şekilde sahip olduğu değerler, imkan ve koşullardan istifade etmek suretiyle kalkındıracağız. Yani ilçemizde modern ve tüm doğal yaşam fırsatları bir arada olacak. İlçemizde kış turizmine özel yaklaşımlarımız olacağı gibi, turizmin diğer çeşitlerini de gün yüzüne çıkartacak adımlar atacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM