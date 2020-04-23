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Sunar, Palandökenli çocukların 23Nisan coşkusunu paylaştı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede ikamet eden ve 23'nisan'da doğan Berat Solak ile Ecrin Pirioğlu'na doğum günü sürprizi yaptı.

23.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:12
Sunar, Palandökenli çocukların 23Nisan coşkusunu paylaştı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede ikamet eden ve 23'nisan'da doğan Berat Solak ile Ecrin Pirioğlu'na doğum günü sürprizi yaptı.

23 NİSAN COŞKUSU

23 Nisan'da doğan çocukları ziyaret eden Kaymakam Coşğun ve Başkan Sunar, hem doğum günlerini hem de 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak çocuklara hediye sundu. 23 Nisan çocuklarının her ikisinin de dileği koronavirüs illetinin son bulması oldu.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, 'Yüce Milletimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı çocuk ve gençleriyle inşallah Büyük Türkiye Hedefine, 2023'ten 2071'lere tarihi yürüyüşünü devam ettirecek; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla gelecek asırlara da damga vuracaktır. ' dedi

SUNAR'IN MESAJI

Milli ve manevi değerlerle donatılan çocuklarla yarınların çok daha aydınlık olacağına olan inancına vurgu yapan Başkan Sunar, "istiklal ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip bireyler olarak yetiştireceğimiz çocuklarımızla, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye, çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. İlçemizde, 23 Nisan coşkularını paylaştığımız iki gencimiz şahsında tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz." diye konuştu

Kaymakam Coşğun ve Başkan Sunar'ın doğum günü sürprizi karşısında Ecrin ve Berat şaşkınlıklarını gizleyemezken, mutlulukları gözlerinden okundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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