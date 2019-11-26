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Sunay Akın yarın sanatseverlerle buluşacak

Ünlü yazar ve şair Sunay Akın, 'Sunay Akın ile Görçek' ile 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

26.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:43Sunay Akın yarın sanatseverlerle buluşacak

Ünlü yazar ve şair Sunay Akın, 'Sunay Akın ile Görçek' ile 27 Kasım günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sunay Akın'ın sahne alacağı gösteriyle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bakmak ile görmek' arasındaki duvarı yıkan gösterileriyle seyirciyi düşünmeye ve anlamaya sevk eden Sunay Akın, iki saate iki bin kitabın ışığının sığdığı gösterisi 'Sunay Akın ile Görçek'te yaratıcı düşüncenin, yeniliğin önündeki engelleri kaldırıyor ve gerçeğin hayallerin ayak izlerini takip ettiği serüvene seyirciyi dahil ediyor."



Donald Trump, Sunay Akın, Çarşamba, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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