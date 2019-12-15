Haberler » Güncel » Süne ile mücadele için 200 bin fidan dağıtıldı - Haber

Süne ile mücadele için 200 bin fidan dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün organize ettiği süne mücadelesindeki etkinliği daha da artırmak adına 200 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

15.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:59Süne ile mücadele için 200 bin fidan dağıtıldı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün organize ettiği süne mücadelesindeki etkinliği daha da artırmak adına 200 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Fidan dağıtımında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin; "İl Müdürlüğümüzce her yıl yapılan süne sürveylerinde binlerce dekar alanda süne yoğunluğu mücadele eşiğinde tespit edilerek ilaçlama ilanı verilmektedir" dedi. Şahin, "Doğadaki süne yoğunluğunun düşürülmesinde doğal düşmanların büyük etkisi bulunmaktadır. Sünenin doğal düşmanlarından olan yumurta parazitoitleri, doğada hayatlarını sürdürebilmeleri ve beslenmeleri için çiçekli ağaçlara ihtiyaç duymaktadır. İl Müdürlüğümüzce parazitoitlerin doğal ortamlarının arttırılması amacıyla yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından Yalancı Akasya, Mahlep, İğde ve Badem fidanlarından oluşan 200 bin adet fidan tahsis edilmiş olup, bu fidanların dağıtımları İl müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz ve teknik personel tarafından süne yoğunluğunun ve kışlak inişlerinin yoğun olduğu İlçelerimize yapılmıştı" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Mustafa Şahin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50 Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1 - Haber
12:50 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde - Haber
12:50 Hindistan'daki protestolarda ölü sayısı 6'ya yükseldi - Haber
12:50 Üsküdar sahilinde ceset bulundu - Haber
12:45 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
15.12.2019 12:53:29