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Süne ile mücadele kapsamında 4 bin fidan dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından süne ile mücadele kapsamında 3 bin adedi ekşi karadut, bin adedi ise akdut olmak üzere toplam 4 bin fidan dağıtıldı.

06.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:55 Süne ile mücadele kapsamında 4 bin fidan dağıtıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından süne ile mücadele kapsamında 3 bin adedi ekşi karadut, bin adedi ise akdut olmak üzere toplam 4 bin fidan dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, dut ağaçlarını seçerken belli kriterlere dikkat ettiklerini belirterek, "Ekşi karadut denilen bir çeşit. Sindirim sistemine, ağızdaki yaralara iyi gelen şifalı bir şey. Pekmezinin kilosu 150-200 TL arasında değişiyor. Bu dut fidanlarını meralardaki çeşme başına, koruyabileceğimiz şekilde dikeceğiz. İnşallah 3 yıl sonra pazarlarda karadut satışını göreceğiz. Pazar değeri de olacak" dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, güzel bir niyetle yola çıkıldığını ifade ederek, Belediyesi olarak bizde bu hayırlı hizmete destek vermek istedik. İmkanlar ölçüsünde bütün Çorumlulara hizmet etme aşkıyla çalışıyoruz şeklinde konuştu.

Projenin Çorum açısından hayırlı olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi'de "İnancımızda da fidan dikmenin ayrı bir yeri var. 2019 yılı içerisinde Ziraat Odası, Ticaret Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile tarım alanında güzel projeler yaptık. 2020 yılında da aynı işbirliği devam edecek" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, projeye destek olan başta Vali Mustafa Çiftçi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İlyas Akyol ve muhtarlar katıldı. - ÇORUM

Orhan Sarı, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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