Sunexpres 2019 Yılında Türkiye'de 6.4 Milyon Koltuk Satışa Sunacak

11 Aralık 2018 Salı 12:26



11 Aralık 2018 Salı 12:26

SunExpress CEO'su Jens Bischof: "Türk turizminin ana taşıyıcısı olarak 2019 yılında rekor sayıda koltuk arz edeceğiz" dedi.SunExpress 2019 yılında Orta Avrupa'dan Türkiye'ye toplam 6,4 milyon koltuk satışa sunacak. Bunların: 3,5 milyon koltuğu Antalya'ya 400 bin koltuk İzmir'e kalan koltuklar ise yeni açacağı hatlarda satacak.Anadolu uçuşlarında yüzde 30 kapasite artışı ve yaklaşık 1 milyon koltuk arzıTürk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2019 yaz dış hat uçuş programında, önceki döneme göre Orta Avrupa'dan Türkiye'ye rekor bir kapasiteyle toplamda 6,4 milyon koltuk sunacak. SunExpress, Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuş sayısını da önemli ölçüde artıyor. Antalya, İzmir ve Anadolu kentleri ile Avrupa arasında en fazla sayıda direkt tarifeli uçuş düzenleyen havayolu, 30'dan fazla ülkede toplam 90 destinasyona uçuş düzenliyor.SunExpress CEO'su Jens Bischof, SunExpress'in Türk turizminin öncü havayolu şirketi olduğunu belirterek, "Geçen yaz sezonunda Türkiye turizm pazarına toplam 5 milyon koltuk arz etmiştik, bu yıl rekor bir artışla 6,4 milyon koltuk arz edeceğiz. Bu yaz Türkiye'de 16 noktadan Avrupa'da 36 destinasyona tarifeli direkt uçuş düzenleyeceğiz"dedi.Bischof, "Biz Türk turizmine olan inancımızı hep koruduk. Diğer havayolları kapasitelerini Türkiye dışı pazarlara kaydırırken, biz, SunExpress olarak, Türk turizmi zor yıllarında bile Antalya ve İzmir'e sunduğumuz kapasitemizi artırdık. 2019'da Türk turizminin rekor kırması için bütün desteğimizi sunacağız. Yolcunun seçimi olarak bilinen Skytrax tarafından seçilen dünyanın en iyi 5., Türkiye'nin ise en iyi tatil havayolu olarak SunExpress'in gerçekleştirdiği bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yaşanması beklenen artışın önemli bir göstergesidir" diye konuştu.Antalya'ya rekor koltuk arzı, 4 yeni rotaAntalya'yı dış hatlarda direkt ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, 2019 yazında Türkiye'nin turizm başkenti ve SunExpress'in merkezi olan Antalya'ya tarihinin en yüksek koltuk arzını gerçekleştirecek. SunExpress, Orta Avrupa'da birçok havalimanından Antalya'ya toplamda 3,5 milyon koltuk arz ederek, Avrupa'yı Akdeniz'in gözde tatil beldesine tarifeli ve direkt seferlerle bağlıyor. Bu yıl Antalya'dan Norveç'te Oslo, İsveç'te Göteborg, Hollanda'da Eindhoven ve Çekya'da Prag olmak üzere 4 yeni rota sunacak olan havayolu, ayrıca mevcut birçok hatta uçuş frekansını da arttıracak. 2019 yazında havayolunun Antalya'dan sunduğu toplam dış hat destinasyon sayısı 36 olacak.İzmir'e ekstra 400 bin koltuk, 3 yeni rota2012 yılından beri İzmir'i aktarma merkezi olarak kullanan SunExpress, İzmir operasyonuna başladığı günden bu yana büyümeye ve kent turizmine katkıda bulunmaya devam ediyor. İzmir üzerinden Anadolu'nun birçok kentinden Avrupa'ya bağlantı sunan havayolu, bu yaz İzmir dış hat uçuşlarına da ilave 400 bin koltuk ekliyor ve İzmir'de toplam koltuk arzını 1,7 milyona yükseltiyor. SunExpress'in bu yaz İzmir çıkışlı yeni dış hat noktaları, Hollanda'da Eindhoven, Rusya'da St. Petersburg ve Fransa'da Marsilya olacak. Bu yeni destinasyonlar ile birlikte havayolunun İzmir'den sunduğu toplam dış hat destinasyon sayısı 32 olacak.SunExpress, ayrıca Mart ayından itibaren Dalaman ve Bodrum'u da Avrupa ile bağlamaya başlıyor; Her Cumartesi Berlin'den, haftada iki gün de Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart'tan Dalaman'a seferler düzenleyecek. Bodrum'a ise haftada 3 gün Düsseldorf'tan seferler sunacak.Anadolu'da yüzde 30 kapasite artışıAvrupa'da yaşayan Türklerin karşılıklı aile ziyaretlerini kolaylaştırmak adına 2010'dan bu yana Anadolu'ya gerçekleştirilen direkt tarifeli uçuşlar, SunExpress'in en hızlı büyüyen pazarını oluşturuyor. Havayolu, Avrupa'ya direkt tarifeli seferlerle uçuş düzenledikleri mevcut Anadolu kentlerine Kütahya/Zafer ve Malatya'yı da ekliyor. Bu iki yeni hat ile birlikte SunExpress, Kütahya, Malatya, Adana, Ankara, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Ordu-Giresun, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır olmak üzere toplamda 12 Anadolu kentinden Avrupa'nın 16 şehrine direkt tarifeli seferler sunacak.Bischof, "SunExpress olarak bizim hem Türkiye'de hem de Almanya'da köklerimiz var. Avrupa'da yaşayan Türkler bizim için çok önemli. Bu doğrultuda da Avrupa'da yaşayan Türklerin memleketlerine aktarmasız ve daha rahat gelmelerine özen gösteriyoruz. Bu çerçevede Anadolu uçuşlarımızda da, geçen yaza göre 2019 yazında yüzde 30 kapasite artışı gerçekleştirerek, yaklaşık 1 milyonluk bir koltuk arz ediyoruz" dedi. SunExpress'in 2019 yazında Anadolu'dan yeni uçuşları ise Düsseldorf-Malatya, Düsseldorf-Kütahya/Zafer, Köln-Samsun, Stuttgart-Diyarbakır, Stuttgart-Konya ve Oslo-Konya olacak. - İSTANBUL