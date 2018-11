Sunexpress, Anadolu'yu Avrupa'ya Bağlıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 18:46



SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, Türkiye 'de 13 şehirden Avrupa 'da 32 kente tarifeli direkt seferlerle hava köprüsü kurduklarını söyledi.Özen, Türk Hava Yolları THY ) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Almanya'nın Frankfurt kentindeki merkezinde, Türkiye'den gelen basın mensuplarının sorularını cevapladı.Gelecek yıl Türkiye'nin turizmdeki yükselişinin hızlanarak süreceğini ifade eden Özen, "Şu anda rezervasyonlar oldukça pozitif. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri, Orta Avrupa 'dan Türkiye'ye olan tur paketlerinde ciddi bir canlanma bekliyor. SunExpress, Türk turizmi açısından oldukça hayati ve belirgin bir rol oynuyor. Turizm taşımacılığının önde gelen hava yolu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu çerçevede de Türk turizmini desteklemeye ve daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu."Türkiye'de 13 şehirden Avrupa'da 32 kente tarifeli direkt seferlerle hava köprüsü kuruyoruz." diyen Özen, bu yaz sezonunda Orta Avrupa'dan Türkiye'ye 5 milyondan fazla koltuk arz ettiklerini, gelecek yıl 10 milyon yolcuyu hedeflediklerini dile getirdi.Özen, şirketin hem Türkiye hem Almanya'da çok derin köklere sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Kurulduğumuz günden beri merkezimiz, Türk turizminin başkenti Antalya 'yı Avrupa'ya bağlıyoruz. Aynı şekilde aktarma merkezimiz İzmir 'i de entegre ediyoruz. Bu çerçevede, 2010 yılında Anadolu kentlerini Avrupa'ya tarifeli direkt seferlerle bağlamaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada, her yeni sezonda bu uçuş ağımıza yeni destinasyonlar ekliyoruz. 2018 yaz sezonunda kapasitemizi çok ciddi anlamda artırarak, Anadolu ile Avrupa arasındaki uçuşlarımıza 17 yeni uçuş daha ekledik. Bu büyüme trendi 2018-2019 kış sezonunda da sürüyor. Önceki döneme göre yüzde 4'lük kapasite artışımız oldu. 2011 yılında kurulan SunExpress Almanya ile birlikte, Avrupa'nın önde gelen tatil hava yolu konumunu güçlendirdik. Türkiye dışında tatil bölgelerine de uçmaya başladık. Şu anda Almanya'dan Kuzey Afrika Orta Doğu 'daki güneşli tatil bölgelerinin yanı sıra Avrupa'daki, İspanya Yunanistan gibi tatil bölgelerine uçuyoruz."10 uçuşa bir bilet hediye eden programÖzen, kendileri için en önde gelen konulardan biri olan müşteri memnuniyeti için bazı çalışmalar yaptıklarını, yolculara ihtiyaçlarına uygun daha fazla ve daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.Dijitalleşme kapsamında bilet rezervasyon sistemlerini değiştirdiklerini belirten Özen, yolcuların mesajlaşma programı "WhatsApp" üzerinden kendilerine her an ulaşabildiklerini söyledi.Özen, "Başlattığımız SunExpress Bonus programı ailelere özel fırsatlar da sunuyor. Aile bireyleri, tek bir aile hesabı açarak ortak hesaplarında puan toplayabiliyor. Bunları kendi aralarında paylaşabiliyor. Ayrıca üyelerimiz her destinasyonda geçerli olan 10 uçuşa 1 uçuş hediye avantajından da faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.Yeni uçak içi eğlence sistemlerinin gelecek yaz sezonundan önce bütün uçaklarında hayata geçeceğine dikkati çeken Özen, yolcuların elektronik cihazları aracılığı ile "Wi-Fi" ağına bağlanarak uçuş süresince film ve programları izleyebileceklerini kaydetti.Uçak filolarını da güçlendirmek için çalışma yaptıklarını dile getiren Özen, "Şu anda 18 ' Boeing 737 NG' uçağımızı teslim aldık. Geçen yıl, teslim almayı planladığımız 7 'NG'yi de 'MAX'a çevirdik. Bu yıl dünya semalarında yeni görünen MAX'ler ile filomuzu güçlendiriyoruz. Böylece, daha az yakıt tüketimi, daha yüksek menzil, daha az emisyon ve daha sessiz uçaklarla bize daha uzun mesafelere uçabilme imkanı sağlanacak. Bu da bize mevcut uçuş mesafelerinin ötesinde yeni pazarlara açılma şansı verecek." şeklinde konuştu.