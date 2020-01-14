Haberler » Ekonomi » SunExpress, İzmir'den Avrupa'nın 4 farklı kentine daha uçuş gerçekleştirecek - Ekonomi

SunExpress, İzmir'den Avrupa'nın 4 farklı kentine daha uçuş gerçekleştirecek

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Almanya'nın Nürnberg, Fransa'nın Paris, Belçika'nın Brüksel ve Danimarka'nın Kopenhag kentlerine İzmir kalkışlı yeni uçuşlara başlayacak.

14.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:58SunExpress, İzmir'den Avrupa'nın 4 farklı kentine daha uçuş gerçekleştirecek
Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 'nın Nürnberg, Fransa'nın Paris, Belçika'nın Brüksel ve 'nın Kopenhag kentlerine kalkışlı yeni uçuşlara başlayacak.

SunExpress'ten yaplan yazılı açıklamaya göre, kış sezonu kapsamında İzmir uçuşlarında kapasite ve frekans artışı yapan şirket, Almanya'nın turistik şehirlerinden Nürnberg'e bu cuma gününden itibaren haftada 1 kez direkt sefer düzenleyecek.
İzmir'den en fazla uluslararası sefer yapan hava yolu SunExpress, dış hatlarda Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a düzenlediği günlük uçuşların yanı sıra Berlin ve Hamburg'a sefer sayısını artırdı.
İzmir'den Amsterdam'a haftada 3 uçuş düzenleyen şirket, Viyana seferlerini de haftada 2'ye çıkardı.
SunExprees, şubat ayında Fransa'nın Paris, Belçika'nın Brüksel ve Danimarka'nın Kopenhag kentlerine de haftada 1 kez sefer düzenleyecek.
İç hat sefer sayılarını da artıran SunExpress, kış sezonu süresince aktarma merkezi İzmir üzerinden Anadolu'nun 11 şehrinden Avrupa'daki 17 kente de bağlantılı uçuşlar gerçekleştirecek.

Danimarka, Almanya, İzmir, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:20  Akşener: Barışı korumak için asker gönderilmesine karşı değilim - Ekonomi
13:16  Piyasalarda gün ortası - Ekonomi
13:15  Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız - Ekonomi
13:15  e-Fatura şirketlere büyük kolaylık sağlayacak - Ekonomi
13:12  Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı - Ekonomi
12:14  Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi - Ekonomi
12:09  'Jet Fadıl' ödeme yapmayınca HDP'li Siirt Belediyesi icralık oldu - Ekonomi
11:48  100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için başvurular yarın sona eriyor - Ekonomi
11:33  Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor - Ekonomi
11:14  Kuveyt Türk, konut ve araç kar oranlarında indirime gitti - Ekonomi
14.01.2020 13:22:21