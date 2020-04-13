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SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, tarihinde ilk defa yolcu taşımacılığına alternatif olarak kargo uçuşlarına başlayacak. Kargolar, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da yerleştirilecek.

13.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:17

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18 uçak ile kargo uçuşlarına başlayacak.

KABİN İÇİNE KARGO YÜKLEMESİ YAPACAK

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip kargo taşıma modeli ile operasyonlarına başlayacağını duyuran hava yolu, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21 bin 700 kiloya kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyor.

SunExpress, koronavirüs nedeniyle kargo uçuşlarına başlıyor! Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak

TARİHTE BİR İLK OLACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, daha önce tarifeli uçuşlarında yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullanıldığını belirterek, "Tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını çıkarmadan kargo taşımaya uygun hale getirdik. Gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve kargo uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve Antalya'dan gerçekleştireceğiz. Sonraki aşamalarda ise gelen talebe göre diğer destinasyonlardan da kargo uçuşları gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Ekonomi
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