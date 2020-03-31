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SunExpress kış programını erken açıkladı

SunExpress, Koronavirüs nedeniyle iptal olan seferlerde, uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mevcut rezervasyonlarını önümüzdeki dönemde rahatça değiştirebilmelerini sağlamak adına, 31 Mart 2021'e kadar düzenlenecek tüm uçuşları kapsayan kış programını açıkladı.

31.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:36
SunExpress kış programını erken açıkladı
SunExpress, Koronavirüs nedeniyle iptal olan seferlerde, uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mevcut rezervasyonlarını önümüzdeki dönemde rahatça değiştirebilmelerini sağlamak adına, 31 Mart 2021'e kadar düzenlenecek tüm uçuşları kapsayan kış programını açıkladı.
SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid 19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında önce tüm yurt dışı seferlerini askıya alan şirket, alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28 Mart'tan itibaren 30 Nisan'a kadar tüm yurt içi seferlerini de askıya aldı.
Şirket, koronavirüs nedeniyle iptal olan seferler için getirilen düzenlemeler çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolcuların mevcut rezervasyonlarını önümüzdeki dönemde rahatça değiştirebilmelerini sağlamak adına kış takvimini önceden duyurdu.
Misafirlerinin seyahat planlarını mevcut koşullarda daha rahat yapabilmeleri için 31 Mart 2021'e kadar düzenlenecek tüm uçuşları kapsayan kış programını açıklayan hava yolu, ayrıca bu kış yüksek talep gören Noel ve sezon tatillerinde farklı fiyat uygulaması yapmayarak yolcularına tatil dönemlerinde de sabit fiyatlar üzerinden seyahat imkanı sunacak.

Verilen bilgiye göre, SunExpress, 2020/2021 kış sezonunda Antalya , İzmir ve Anadolu'dan toplamda 8 binin üzerinde uçuş ve 1,5 milyon koltuk kapasitesi sunacak.
Önümüzdeki kış sezonunda ilk kez Antalya ve İzmir kalkışlı Avrupa uçuşlarına Londra'yı da ekleyecek olan hava yolu, her iki şehirden Paris'e haftalık uçuş sayısını da artıracak.
Hava yolu ayrıca, İzmir kalkışlı Amsterdam, Brüksel ve Eindhoven, Antalya'dan ise Brüksel ve Kopenhag gibi pek çok Avrupa kentine uçuş düzenleyecek.
SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini ziyaret ederek SunExpress'in yeni kış tekliflerini inceleyip, yeni rezervasyon yapabiliyor.
Uçuş kısıtlamaları nedeniyle seyahatlerini gerçekleştiremeyen yolcular ise, SunExpress'in sunduğu esnek rezervasyon imkanından yararlanabiliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Ekonomi
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