Sunexpress'ten 2018'de 1,3 Milyar Avroluk "Tarihi" Ciro

Kaynak: AA

SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, "10 milyona yakın yolcuyu ağırladığımız 2018 yılında, 1 milyar 300 milyon avro ile tarihimizin en yüksek cirosunu elde ederek bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme gerçekleştirdik. Hem gelirimiz de hem de yolcu sayımızda 2019 yılında tekrar rekor kırılacağını öngörüyoruz." dedi.Bischof, Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress'in 2018 performansı ve 2019 beklentilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2018 yılını SunExpress olarak başarılı geçirdiklerini, Türk turizm sektöründe de başarılar kaydedildiğini, 2019 yılı için de iyimser olduklarını söyledi.Türk turizmi için 2016'nın zor geçtiğini ifade eden Bischof, "2017 yılında herkes kapasitesini azaltmaya çalışırken biz SunExpress olarak İzmir ve Antalya'da mevcudiyetimizi devam ettirdik ve hatta kapasitemizi de artırdık. Çünkü Türk turizmine çok güveniyorduk. Aile ve arkadaş ziyareti segmentine güveniyorduk. 2018 yılında şirket tarihimizin en büyük gelirine eriştik ve Türkiye'nin en büyük 2. hizmet ihracatçısı haline geldik." diye konuştu.Bischof, 2018 yılında 10 milyona yakın yolcuyu ağırladıklarını aktararak, şunları kaydetti:"2018'de 1 milyar 300 milyon avro ile tarihimizin en yüksek cirosunu elde ederek bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme gerçekleştirdik. Yolcu doluluk oranımız da yüzde 84 oldu. 2018 yılında 73 uçak işlettik. Hem gelirimiz de hem de yolcu sayımızda 2019 yılında tekrar rekor kırılacağını öngörüyoruz. Bu Türk turizmi için de iyi bir haber... Türkiye, sadece son derece çekici, güzel bir tatil destinasyonu değil, paranın değeri açısından tatil destinasyonu olarak harika imkan sunuyor. 2019, Türk turizminde rekorların kırıldığı bir yıl olacak.""6,6 milyon koltuk arzı yapılacak"Jens Bischof, SunExpress'in Türkiye'ye gelen turist kapasitesinin 4'te birini taşıdığına dikkati çekerek, bu durumun, Türkiye'de hava yolu ulaşımının belkemiği olduklarını da gösterdiğini söyledi.Orta Avrupa'da birkaç hava yolu şirketinin iflas talebinde bulunduğunu aktaran Bischof, SunExpress olarak, 2019 yılında Orta Avrupa'dan Türkiye'ye toplamda 6,6 milyon koltuk sunacaklarını, 9 yeni destinasyonun devreye gireceğini ve Türkiye'de 16 şehirden Avrupa'da 36 destinasyona uçuş gerçekleştireceklerini bildirdi.Bischof, Antalya'ya 3,7 milyon koltuk kapasitesi sunduklarını belirterek, bu yıl Antalya'dan Oslo, Göteborg, Eindhoven ve Prag olmak üzere 4 yeni rotaya uçacaklarını, İzmir'den ise Eindhoven, St. Petersburg, Marsilya'ya gideceklerini, ayrıca 12 Anadolu şehrinden Avrupa'nın 16 şehrine direkt tarifeli seferler sunduklarını söyledi.Anadolu'ya gerçekleştirdikleri direkt tarifeli uçuşların, SunExpress'in en hızlı büyüyen pazarı haline geldiğine işaret eden Bischof, "Bu yıl, uçtuğumuz mevcut Anadolu kentlerine Kütahya/Zafer ve Malatya'yı da ekledi." dedi."2019'da SunExpress, 83 uçakla tarihinin en büyük filosuna sahip olacak"SunExpress Genel Müdürü Bischof, 2019 yılında SunExpress'in, 83 uçakla tarihinin en büyük filosuna sahip olacağını vurgulayarak, "2024'e kadar filomuza katılacak olan Boeing'in en yeni 737 modeli olan 32 adet MAX-8'in ilk 5 uçağı, nisandan itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Ayrıca, Almanya'daki şirketimiz olan SunExpress Almanya için de 3 adet Boeing 737 MAX-9 kiralayacağız. Bununla da yetinmiyoruz. Antalya çıkışlı uluslararası uçuşlarda kullanmak üzere 8 adet Airbus A320 kiralayacağız." şeklinde konuştu.Uçak biletleri için SunEco, SunClassic ve SunPremium paketlerinde kişiselleştirilmiş hizmet sunduklarını bildiren Bischof, puan toplamaların bazen kafa karışıklığına sebep olabileceğini, bu sebeple 10 uçuşa 1 uçuş hediye ettiklerini, ekstra hizmetler için bonus point de kullanılabildiğini söyledi.Bir gazetecinin, uçak siparişlerine ilişkin sorusu üzerine Bischof, 2014'te 50 uçaklık sipariş verdiklerini, liste fiyatının 5 milyar dolar olduğunu aktararak, bu yıl bu kapsamda 5 uçağın teslim alınacağını, finansman koşullarının da gayet iyi durumda olduğunu kaydetti."Rekor gelirin 1 milyar avroya yakın kısmını Türkiye turizmini oluşturdu"SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da SunExpress'in Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortaklığıyla 30 yıl önce kurulduğunu, son 3 yıldır çift haneli büyümelerle Türk turizmine destek sunmaya devam ettiğini söyledi.Çalışkan, 2016 yılında Türk turizminin ciddi şekilde test edildiğini ve ciddi dalgalanmaların yaşandığını ifade ederek, "2016 yılımız başarıyla, 2017 ve 2018 yılımız ise rekorlarla geçti. 2019 yılını da bu trendin devamı olarak değerlendiriyoruz. 10 milyona yaklaşan yolcu sayımızı ciddi anlamda artırmayı planlıyoruz. 2018 yılındaki uçuş filo sayımız 73 uçaktan oluşurken, 2019'da 83 uçağa ulaşmış olacağız." diye konuştu.SunExpress'in 2018 yılında 1 milyar 300 milyon avroluk rekor gelire ulaştığını anımsatan Çalışkan, bu rekor gelirin 1 milyar avroya yakın kısmını Türkiye turizminin oluşturduğunu söyledi.