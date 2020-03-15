SunExpress'ten Avrupa'daki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama Açıklaması
SunExpress, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya getirilen uçuş yasağı nedeniyle bu ülkelerde turistik amaçla bulunan Türk vatandaşları ve Türk öğrencilerin 17 Mart saat 24.
15.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:00
SunExpress, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya getirilen uçuş yasağı nedeniyle bu ülkelerde turistik amaçla bulunan Türk vatandaşları ve Türk öğrencilerin 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönebileceğini hatırlatarak, "Türkiye ve Avrupa arasında hava köprüsü kuran bir hava yolu olarak, vatandaşlarımızı Türkiye'ye ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.
SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye tarafından Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya getirilen uçuş yasağı nedeniyle bu ülkelerde turistik amaçla bulunan Türk vatandaşları ve Türk öğrencilerin 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönebileceği anımsatıldı.
Açıklamada, söz konusu ülkelerde turistik amaçla bulunan Türk vatandaşları ve Türk öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye giriş yapabileceği, bu uçuşlarda Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak 14 günlük karantina tedbirleri uygulanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Türkiye ve Avrupa arasında hava köprüsü kuran bir hava yolu olarak, vatandaşlarımızı Türkiye'ye ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Yolcularımız, bilet değişiklik işlemleri için 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da çağrı merkezimizde yaşanabilecek muhtemel yoğunluk durumlarına karşın travelcenter@sunexpress.com adresine erteleme taleplerini içeren bir e-posta gönderebilirler. Seyahat acenteleri aracılığıyla rezervasyonlarını gerçekleştirmiş yolcularımız ise yine acentelerine ulaşarak biletlerini iptal ettirebilirler. Konuyla ilgili en güncel bilgilere sunexpress.com web sitesi üzerinden ulaşılabilir."
SunExpress'in önceliğinin her zaman ve her koşulda misafirlerin emniyetli seyahat edebilmesi olduğu aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda yolcularımız ve uçuş ekiplerimizin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemi alacağımızı önemle duyururuz." denildi.
SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye tarafından Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya getirilen uçuş yasağı nedeniyle bu ülkelerde turistik amaçla bulunan Türk vatandaşları ve Türk öğrencilerin 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönebileceği anımsatıldı.
Açıklamada, söz konusu ülkelerde turistik amaçla bulunan Türk vatandaşları ve Türk öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye giriş yapabileceği, bu uçuşlarda Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak 14 günlük karantina tedbirleri uygulanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Türkiye ve Avrupa arasında hava köprüsü kuran bir hava yolu olarak, vatandaşlarımızı Türkiye'ye ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Yolcularımız, bilet değişiklik işlemleri için 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da çağrı merkezimizde yaşanabilecek muhtemel yoğunluk durumlarına karşın travelcenter@sunexpress.com adresine erteleme taleplerini içeren bir e-posta gönderebilirler. Seyahat acenteleri aracılığıyla rezervasyonlarını gerçekleştirmiş yolcularımız ise yine acentelerine ulaşarak biletlerini iptal ettirebilirler. Konuyla ilgili en güncel bilgilere sunexpress.com web sitesi üzerinden ulaşılabilir."
SunExpress'in önceliğinin her zaman ve her koşulda misafirlerin emniyetli seyahat edebilmesi olduğu aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda yolcularımız ve uçuş ekiplerimizin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemi alacağımızı önemle duyururuz." denildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Ekonomi
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Ekonomi
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Ekonomi
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Ekonomi
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Ekonomi
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Ekonomi
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Ekonomi
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Ekonomi
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor