SunExpress'ten "sefer iptali" açıklaması
SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart'a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı bildirildi.
14.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:15
SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart'a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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