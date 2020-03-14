Menü
Haberler ›› Ekonomi ››SunExpress'ten 'sefer iptali' açıklaması - Ekonomi

SunExpress'ten "sefer iptali" açıklaması

SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart'a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı bildirildi.

14.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:15
SunExpress'ten
SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart'a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Ekonomi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Ekonomi
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Ekonomi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü Ekonomi
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü