Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››SunExpress ülkesine ulaştırılan turist sayısını açıkladı - Ekonomi

SunExpress ülkesine ulaştırılan turist sayısını açıkladı

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, yasakların başladığı 13 Mart tarihinden 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye'den kendi ülkelerine ulaştırdık" dedi.

23.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:51
SunExpress ülkesine ulaştırılan turist sayısını açıkladı
SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, yasakların başladığı 13 Mart tarihinden 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya 'dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye 'den kendi ülkelerine ulaştırdık" dedi.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Koronovirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye tarafından seyahat yasağı getirilen ülkelerden uçuş ağında yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, İngiltere, İsviçre ve İrlanda'ya karşılıklı seferlerini 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde söz konusu ülkelere uçuşlarını durdurduklarını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, yasakların başladığı 13 Mart tarihinden 22 Mart'a kadar, İzmir ve Antalya'dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye'den kendi ülkelerine ulaştırdık" dedi.

"İç hat uçuşlarımız, Antalya'dan Anadolu'nun 8 şehrine, İzmir'den ise 12 şehrine devam ediyor" diyen Çalışkan, "Yaşadığımız bu kötü günleri ulusça ve tüm dünya olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Türk turizm taşımacılığının belkemiği ve Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü kuran bir havayolu olarak yine Türk turizmine katkımızı artırarak sürdüreceğiz".

SunExpress'in Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerden bahseden Çalışkan, "Uçaklarımızda düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Ayrıca, tüm uçaklarımızda, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur. Bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı sürekli olarak temizlemektedir. Eğitimli uçuş ekiplerimizle birlikte her türlü tedbiri alıyoruz, ancak virüsün yayılımını engellemede bu konuda hassasiyet gösteren ve gerekli önlemleri alan yolcularımızın büyük katkısı olduğunu hatırlatmak isteriz" şeklinde konuştu.

Hem ulusal hem de uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Çalışkan, "Önceliğimiz her zaman ve her koşulda misafirlerimizin emniyetli seyahat edebilmesidir. Bu doğrultuda yolcularımız ve uçuş ekiplerimizin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemi almaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Türkiye, 22 Mart, İzmir, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Ekonomi
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor Ekonomi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Ekonomi
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Türk bilim insanlarından koronanın dünyadan temizlenmesi için büyük icat! 15 ülkeye satılıyor Ekonomi
Türk bilim insanlarından koronanın dünyadan temizlenmesi için büyük icat! 15 ülkeye satılıyor
Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ekonomi
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Ekonomi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Üç kamu bankasından korona sonrası kredi ödemeleri için sevindiren adım Ekonomi
Üç kamu bankasından korona sonrası kredi ödemeleri için sevindiren adım
Migros, dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için bin personel alacak Ekonomi
Migros, dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için bin personel alacak

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Meteorolojiden sağanak uyarısı - Ekonomi İş Bankası'ndan Covid-19 salgınına karşı ekonomiye destek paketi - Ekonomi OPPO, akıllı telefon kullanıcılarını aileleri ve sevdikleriyle buluşturuyor - Ekonomi Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler 'Yurt dışından gelen 11 bin vatandaş 23 ilde karantinada' - Ekonomi ECB / Visco: Daha fazla tahvil almak hala bir seçenek - Ekonomi Son Dakika: İş Bankası, müşterilerin ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteleyecek - Ekonomi Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum - Ekonomi 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor - Ekonomi Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Ekonomi Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum - Ekonomi
Loading