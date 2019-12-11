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Süneyle mücadele kış aylarında başlıyor

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde başlatılan "Süne ile Mücadele Seferberliği" çalışmaları aralıksız devam ediyor.

11.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:40Süneyle mücadele kış aylarında başlıyor
Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde başlatılan "Süne ile Mücadele Seferberliği" çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kış aylarının gelmesi ile kışlaklarına çekilen sünelerin tespiti yapılarak, 2020 yılı için süne zararlısı miktarı tahminleri yapılıyor.
Ekiplerin ilçesindeki çalışmalarına katılan İl Müdürü Sırrı Yılmaz, 2019 yılında, 11 ekip ve 33 teknik personelle yoğun bir saha çalışması yürüttüklerini belirtti.
Ticaret Borsası, ziraat odaları, çiftçilerle birçok kez bir araya geldiklerini dile getiren Yılmaz, şu bilgileri verdi:
"Bu konuda eğitim toplantıları düzenledik. Ekiplerimiz sürekli saha çalışmaları yürüttüler ve ilaçlama yapılması gereken tüm alanları tespit ederek çiftçimizi ilaçlama yapmaya sevk ettiler. Bu çalışmamızın sonucunu daha yüksek protein değerlerine sahip bereketli bir hasat ile aldık. Ancak çalışmaların aynı ciddiyet ve işbirliği anlayışı ile devam etmesi gerekmektedir. Süne zararlısının erginleri kış aylarında kışlak adı verilen, yüksek noktalara çıkar ve kış aylarını burada geçirirler."
Yılmaz, ekiplerin metrekareye düşen ergin süne zararlısı miktarının tespitini yaparak, raporları bakanlığa bildirdiklerini ifade ederek, 2020 yılında da emeklerini süneye kurban etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kırıkkale, Çelebi, Güncel

Kaynak: AA

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