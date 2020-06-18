Sünger yüklü kamyon elektik diğerini araçların üzerine devirdi

Kağıthane'de sünger yüklü kamyon, elektrik direğini otomobillerin üzerine devirdi.

Sünger yüklü kamyon elektik diğerini araçların üzerine devirdi
18.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:01
Kağıthane'de sünger yüklü kamyon, elektrik direğini otomobillerin üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mahallede korku yaşandı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi Latif Sokak'ta yaşandı. Malzeme indirmek için depoya gittiği öğrenilen sünger yüklü kamyon, sokakta bulunan elektrik tellerine takıldı. Olayda tellerin bağlı olduğu elektrik direği, mahalledeki iki aracın üzerine devrildi. Mahallede büyük korku yaşanmasına neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Elektrik ekipleri tarafından tellerdeki akım kesilirken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Elektrik direğinin üzerine devrildiği arabanın sahibi, "Sabah sünger kamyonu kablolar biraz aşağıda olduğu için takılmış. Manzara ortada. Direk devrildi. Çok şükür can kaybı yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, Çağlayan, Sabah, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (2)
SİVASLI: Kesin sivaslıdır. Hatta kısaca yapaklı dır
Cevap Yaz 0 0
YİĞİDO: Vay kör vayy.
Cevap Yaz 0 0

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Haberler››3. Sayfa››Sünger yüklü kamyon elektik diğerini araçların üzerine devirdi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:51: Tır şoförü seyir halindeyken uyudu, ortalığı birbirine kattı - Haberler 00:47: John Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili hangi iddialar yer alıyor? - Haberler 00:45: İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 kişi tutuklandı - Haberler 00:36: Son dakika haberi | Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı. - Haberler 00:32: Konya'da sünger ve kauçuk fabrikasında yangın - Haberler 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı 23:06: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz - Haberler 22:43: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti - Haberler 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi