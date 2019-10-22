Süngerli uyuşturucu sevkiyatı

Adana'da polisin torbacılara yönelik yaptığı operasyonda sünger içinde gizlenmiş metamfetamin çıktı. Olayla ilgili 14 zanlı gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri torbacı diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis tren istasyonu, otogar ve sokakta yaptığı mücadelede 14 zanlıyı gözaltına aldı. Otogarda gözaltına alınan şahısların çantasından sünger içine gizlenmiş halde 55.64 gram metanfetamin çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.



Diğer yapılan operasyonlarda ise 2 kilo 450 gram esrar, 3,68 gram eroin, 29 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 19 gram esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 zanlı adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA