Haberler » Ekonomi » Sungrow 100 GW'lık invertör teslim hedefine ulaştı - Ekonomi

Sungrow 100 GW'lık invertör teslim hedefine ulaştı

Sungrow, resmi rakamlara göre 100 GW sevkiyata ulaşan ilk şirket olduğunu duyurdu.

24.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:57 Sungrow 100 GW'lık invertör teslim hedefine ulaştı
Sungrow, resmi rakamlara göre 100 GW sevkiyata ulaşan ilk şirket olduğunu duyurdu.

Yenilenebilir enerjiler için invertör çözümleri sunan küresel liderlerden Sungrow, düzenlediği basın toplantısında, yaptığı satışlarla resmi rakamlara göre 100 GW sevkiyata ulaşan ilk şirket olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 100 GW'lık kilometre taşına, Güneydoğu Çin'de bulunan 200MW'lık projenin son 1MW'lık kısmının sevk edilmesi ile ulaşıldı.

Sungrow Yönetim Kurulu Başkanı Cao Renxian yaptığı değerlendirmede; başarılarının sektördeki 22 yıllık geçmişe ve büyüyen sağlam ortaklıklara dayalı olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeyi ve toplumların gelecekte temiz enerjiye sahip olması için ürün ve hizmetlerimizde daha fazla yenilik yapmayı hedefliyoruz." dedi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:04   Makinada KDV istisnasının süresi 2022 sonuna uzatıldı - Ekonomi
15:04   TBB: Ekspertiz işlemleri üçüncü kişiye/firmaya da yaptırılıyor - Ekonomi
14:53   KARDÖKMAK, sıfırdan fabrika kuracak - Ekonomi
14:53   Ordu Valisi: "Hedefimiz sanayide 30 bin istihdam" - Ekonomi
14:52   İTSO'dan KVKK seminerine dâvet - Ekonomi
14:33   Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü - Ekonomi
13:14   Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir - Ekonomi
12:53   Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor - Ekonomi
12:44   Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok - Ekonomi
12:14   Üstü açılır lüks Ferrari, icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı - Ekonomi
24.12.2019 15:13:02