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Sungu Belediyesi modern görünüme kavuşuyor

Muş'un Sungu Belde Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, bakıma ihtiyacı olan belediye hizmet binasında restorasyon çalışması başlattırarak, binayı modern bir görünüme kavuşturuyor.

08.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:18 Sungu Belediyesi modern görünüme kavuşuyor
Muş'un Sungu Belde Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, bakıma ihtiyacı olan belediye hizmet binasında restorasyon çalışması başlattırarak, binayı modern bir görünüme kavuşturuyor.

Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, bakımsız kalan belediye hizmet binasında revizyona gitti. Baştan sona yenileme çalışması başlatılan binada; nikah salonu, vatandaş bekleme alanı, meclis salonu, toplantı salonu, belediye başkanı makamı, memur odaları ve devlet büyükleri için bir konuk evi oluşturuldu. Yapılan restorasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, Sungu Belediyesi olarak yaptıkları restorasyon çalışmasıyla belediyeyi yeni ve modern bir görünüme kavuşturacaklarını söyledi. Binayı yıkmak yerine, maliyetini daha az tutmak kaydıyla böyle bir çalışma içerisine girdiklerini aktaran Başkan Gürtürk, "Şükürler olsun ki restorasyonun son aşamasına girmiş bulunmaktayız. Beldemiz sakinlerine en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde vermek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediyemize gelen vatandaşlarımızı burada en iyi şekilde ağırlayıp, en iyi hizmeti sunabilmek adına iç açıcı bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Belediyemizde devam eden yenileme çalışmalarında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hizmet binamız bahçesindeki kurduğumuz prefabrik tesiste hizmet vermeye devam ediyoruz. Orada ki alanımızda vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderebilmek adına tüm hizmetleri sorunsuz bir şekilde sunuyoruz. Hiçbir aksaklığa sebep vermemek için elimizden geldiğince çalışıyoruz" dedi. - MUŞ

Mehmet Salih Gürtürk, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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