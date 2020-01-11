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Sungurlu Belediye'si hayvan bakımevi kuracak

Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı örnek çalışmalar hayvan severler ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Çorum Belediyesi, örnek alınan belediye olmaya devam ediyor.

11.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:20Sungurlu Belediye'si hayvan bakımevi kuracak
Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı örnek çalışmalar hayvan severler ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Belediyesi, örnek alınan belediye olmaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi'nin sokak hayvanları ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, yaptıkları teknik gezide Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevini çok beğendiklerini ve kendilerinin de Sungurlu'da küçük çaplı da olsa hayvan bakımevi kuracaklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının hem beslenme hem de tedavi ve rehabilitasyon aşamasında önemli çalışmalar yapıldığını gördüklerini belirten Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, "Çorum'da sokak hayvanlarına yönelik yapılan güzel çalışmaları gördük, yerinde inceledik. Sungurlu'da da küçük çaplı bir bakım evi kurmak istiyoruz. Bu sebeple Çorum Belediyesi Hayvan Bakımevini ziyaret ettik." diye konuştu.

Sarıyüce, hayvan bakımevini ziyaretinde merkezde yer alan hayvanlara yakın ilgi göstererek görevlilerden işleyiş hakkında bilgiler almayı da ihmal etmedi.

'Çorum Belediyesi Türkiye'ye örnek hizmetlere imza atıyor'

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce'nin hayvan bakımevini ziyaretine eşlik etti. Çimen, Çorum Belediyesi'nin sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmanın Türkiye'ye örnek bir belediye olduğunu vurguladı.

Çorum Belediyesi'nin Hayvan Bakımevi bünyesinde yürüttüğü çalışmaların hayvan hakları savunucularını memnun ettiğini ifade eden Şeyda Çimen, "Çorum Belediyesi'nde bulunan böylesi kapsamlı bir bakımevinin her yerde olmasını diliyoruz. Umarım böyle güzel yerler yaygınlaşır. Çorum Belediyesi, sokak hayvanları ve yabani hayvanların rehabilitasyonu, tedavisi ve beslenmesi noktasında Türkiye'de örnek işlere imza atıyor. Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu olarak Çorum Belediyesi'nin hayvanlar konusunda yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve tüm ekibine hassasiyetleri için teşekkür diyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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